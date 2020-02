Share on Facebook

Benoît Payan, tête de liste du Printemps Marseillais dans les 2e et 3e arrondissements de Marseille, s’est confié, vendredi 7 février au micro de Gomet’ à l’occasion de la présentation des têtes de listes du Printemps Marseillais emmené par Michèle Rubirola.



Alors que la candidate LR Martine Vassal brandit son bilan à la tête du Département et de la Métropole comme argument de campagne, Benoît Payan qui était durant ces dernières années le chef de l’opposition socialiste au conseil municipal de Marseille et aussi conseiller départemental d’opposition au CD 13 dénonce au contraire sèchement le bilan Martine Vassal, au Département comme à la Métropole Aix Marseille Provence