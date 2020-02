Après une première édition lancée l’an dernier, le deuxième opus du Smartport challenge a officiellement démarré jeudi 6 février à l’occasion du salon Euromaritime qui s’est tenu au parc Chanot de Marseille. Pour cette nouvelle saison, les trois partenaires fondateurs du concours , le port de Marseille-Fos, la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence et Aix-Marseille Université, proposent huit défis aux start-up contre sept l’an passé.

Parmi les challenges, on peut citer l’alimentation des conteneurs frigorifiques par des énergies renouvelables, l’utilisation des eaux usées des bateaux de croisières pour produire de l’énergie ou encore un réseau de caméras sur le port pour optimiser les flux routiers et ferroviaires. Les grands groupes de l’édition précédente ont pour la plupart réitéré l’expérience (EDF, Hammerson, CMA, CGM, Interxion…) et trois petits nouveaux rejoignent l’initiative : l’association pour la qualité de l’air Atmosud, le syndicat des pilotes et la société marseillaise Traxens.

Smartport : dépôt des candidatures jusqu’au 22 mars

Les start-up intéressées pour participer ont jusqu’au 22 mars pour déposer un dossier. Les entreprises retenues seront dévoilées au mois d’avril prochain. Comme l’an dernier, ils auront alors cinq mois pour élaborer une solution convaincante répondant à la problématique. Chaque participant recevra une récompense de 15 000 euros à l’issue de leurs travaux.