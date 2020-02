Share on Facebook

10h, Marseille, Europacorp. Le Club Immobilier Marseille Provence organise les 6e Assises de la transition écologique. Cette année d’échanges et d’interventions porte sur la mise en lumière de projets immobiliers qui intègrent la donnée environnementale et la présentation d’entreprises qui proposent des solutions innovantes déjà sur le marché ou, en développement.

10h, Marseille, Fnaim. Didier Bertrand, président de la Fnaim Aix-Marseille-Provence et Thierry Moallic, directeur de l’Adil des Bouches-du-Rhône, présentent le dernier observatoire des loyers du parc privé dans le département.

10h30, Marseille, Palais de la Bourse. La CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence a mis en place en 2017 le Métropolitain Business Act qui vise à développer les achats et les relations d’affaires entre entreprises du territoire métropolitain. Après deux ans de co-construction avec les TPE-PME, grands comptes et les donneurs d’ordre privés, publics, la CCIAMP lance la nouvelle solution du Métropolitain Business Act auprès des entreprises et établissements publics.

11h, Marseille, Club de la presse. L’association pour une Métropole des citoyens veut poser le débat métropolitain au cœur de la campagne et adresse une lettre aux candidates et candidats aux élections municipales dans les 92 communes d’Aix-Marseille-Provence Métropole. « L’Appel pour une autre métropole, la Métropole des citoyens » sera rendu public le 11 février à 11 heures.

11h30, Marseille, Le Wagon. Déjeuner presse et atelier code du Wagon Marseille à l’occasion du lancement de l’initiative « Les 72 heures la Tech » au service des projets du territoire en présence de Mathieu Bonfils, co-fondateur et président du Wagon.

11h30, Aubagne, Hôtel de Ville. Signature de l’acte de lancement des travaux de la Ferme d’Angèle en présence notamment Roland Pagnol, propriétaire du terrain

13h30, Le Tholonet, Société du Canal de Provence. Présentation du millésime 2019 : bilan climatique et conséquences, retour sur la maturation, vendanges dans un contexte de changement climatique.

16h00, Marseille, Banque populaire Méditerranée. L’Adie, l’association qui défend l’idée que chacun peut entreprendre, même sans diplôme, argent ou réseaux présente les lauréats Créadie 2020 et fait le point sur les dossiers d’actualité (Conseils municipaux d’entrepreneurs, développement de micro-entrepreneurs).

18h, Marseille, La Fabulerie. Digital Society Forum consacré à l’impact du numérique sur l’environnement. Ateliers, table-ronde et échanges avec trois grands témoins. Un événement en partenariat avec Gomet’.



18h30, Marseille, Ici Marseille. Première soirée de partenariat entreprise projet Réalise Tes Rêves (RTR).