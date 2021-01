Gomet’ Media, attaché à la qualité et la vitalité du débat, publie régulièrement des contributions de personnalités extérieures. C’est le cas aujourd’hui avec la tribune (*) co-signée par Laurent Choukroun, le patron de Synergie Family et David Ménascé directeur de l’agence Archipel&Co. Deux entrepreneurs engagés dans le développement des activités du péri-scolaire.

Lors de ses traditionnels vœux à la Nation, le Président de la République a rendu hommage aux héros du quotidien qui œuvrent, collectivement, et sans gloriole, pour résoudre les grands défis de la crise Covid, qu’ils soient sanitaires, sociaux ou économiques.

Cet hommage nous rappelle l’urgence d’une éthique de « l’infraordinaire », du quotidien et du concret où le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit.

Et bien légitimement, le Président a évoqué « Medhi, professeur dans les quartiers Nord de Marseille ». L’école est en effet sans doute l’un des espaces qui convient le mieux à cette notion de héros du quotidien : chaque jour, malgré des conditions de travail souvent difficiles, des professeurs s’efforcent de faire voire au quotidien l’idéal de l’instruction, de la laïcité et de l’égalité des chances.

Nous souhaiterions, bien modestement, ajouter quelques prénoms à cette liste : ceux des animateurs qui participent aussi tous les jours au service public de l’éducation dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler les activités péri et extra-scolaire.

Nous avons coutume justement chez Synergie, de les appeler les héros discrets de l’éducation.

Discrets car ces héros sont en effet largement méconnus : on ne parle et surtout on ne prend réellement en compte que trop rarement l’importance de ce que l’on pourrait appeler le tiers-temps, c’est-à-dire du temps à la fois hors de la classe et hors de la cellule familiale. Selon le rapport de l’OCDE « Regard sur l’éducation » de 2020, un enfant français passe en moyenne 804 heures dans l’enseignement primaire et 922 heures dans le premier cycle de l’enseignement secondaire, dans le cadre de son temps d’instruction alors que ce sont plus représentent plus de 1300h au sein des structures d’accueil et de loisirs diverses (ACM, activités culturelles et sportives, séjours, périscolaires, soutien scolaire…) ou même tout simplement au pied de leur immeuble.

Alors qu’ils sont souvent relégués au rang du récréatif, de l’occupationnel, voire d’acteur de garde sans réelle valeur ajoutée, ces héros discrets sont pourtant ceux qui cherchent à faire de ce tiers-temps de l’enfant, hors des temps de classe, un temps à fort impact éducatif.