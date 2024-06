La ville de Marseille tient son dernier conseil municipal avant les élections législatives et les vacances, ce vendredi 28 juin. Une version épurée, qui ne devrait durer que 2h30, a précisé Joël Canicave, adjoint au maire de Marseille en charge des finances, lors d’une conférence de presse mardi 25 juin. La décision a été prise de traiter seulement 53 rapports sur les 150 prévus lors de ce conseil municipal car « la saison estivale a déjà commencé et de nombreux employés municipaux ont déjà posé leurs congés ». De plus, « les élus sont mobilisés dans la campagne pour les élections législatives et nous souhaitons que la ville reste digne et que personne n’utilise l’arène municipale pour faire sa campagne politique », prévient Joël Canicave.

Un ordre du jour révisé selon les priorités de l’été 2024

Le choix a donc été fait de conserver en priorité les sujets ayant une obligation technique de passage avant cet été (soit pour des raisons juridiques, soit pour des raisons opérationnelles) et de programmer un second conseil municipal fin septembre pour traiter les dossiers en attente. Parmi les rapports qui seront à l’ordre du jour, le compte administratif (bilan des dépenses de 2023) ainsi que le vote du budget pour l’année à venir. Les rapports concernant les subventions ont aussi été raccourcis et regroupés en cinq thématiques pour faciliter le vote et les débats.

Autre sujet à l’ordre du jour : la préparation de la rentrée scolaire dans les écoles municipales, l’acquisition d’œuvres d’art pour les Musées de Marseille, le financement d’une subvention d’investissement à la SCIC Friche Belle de Mai, les aides en faveur du logement locatif social et l’approbation d’un accord de médiation avec la SAS Villa Valmer, l’approbation du projet d’augmentation de capital de Marseille Habitat ou encore la validation du principe de gratuité des accès aux animations sportives et culturelles de l’été Marseillais, du 5 juillet au 1er septembre 2024.

Document source : l’ordre du jour du conseil municipal du vendredi 28 juin

