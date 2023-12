Dans une démarche novatrice visant à redéfinir l’accessibilité et l’inclusion pour les personnes en situation de handicap en France, Kedge business school et l’Agence régionale de santé (ARS) de Provence Alpes Côte d’Azur ont annoncé conjointement le lancement d’une chaire de recherche et d’expérimentation intitulée “Territoires API”.

Cette chaire, dirigée par Corinne Grenier, professeur senior à Kedge, s’engage sur une période de trois ans dans une mission audacieuse : façonner des territoires accueillants, partagés et inclusifs pour les personnes vivant avec un handicap, qu’il soit visible ou invisible. L’initiative, financée par l’ARS, vise à identifier, soutenir et mettre en lumière les leviers, ressources et mécanismes nécessaires à la construction et à l’animation de territoires qui permettent aux personnes en situation de handicap de mener leur projet de vie de manière autonome. Cette démarche s’appuie sur une approche collaborative impliquant différents acteurs, professionnels et académiques.

L’expérimentation se déroulera dans quatre territoires spécifiques, où différentes structures et associations telles que l’association Simon de Cyrène à Marseille, l’AFP France handicap 06 au Cannet, l’association de la Croix rouge française à L’Escarène et l’association APEI à Orange, jouent un rôle clef.

