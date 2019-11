Share on Facebook

La start-up de Perpignan HelloMybot, créée en 2017 par Hubert et Xavier Fisselier sera présente au CES 2020 de Las Vegas, grâce au 1er prix remporté lors de la 3e édition du Train de la French Tech en 2019.

« A cette occasion, HelloMybot présentera sa solution d’assistants virtuels comprenant voicebot (pour enceintes connectées), callbot (pour serveurs téléphoniques) et chatbot apportant aux entreprises un support client Haute Qualité pour répondre à toutes les questions de leurs clients» explique la start-up dans un communiqué.

HelloMybot est la 1ère plateforme omnicanale d’assistants virtuels dotée d’un intelligence conversationnelle qui comprend l’humain et lui répond. C’est la première solution qui permet de s’adresser à un utilisateur sur plusieurs canaux: vocaux, téléphoniques ou textuels.

L’équipe de HelloMybot

« Il est possible d’engager la conversation sur un canal et de la poursuivre sur un autre sans aucune interruption. Démarrer par exemple une conversation sur une enceinte connectée (Google ou Amazon Alexa) ou par téléphone et la poursuivre par SMS ou messagerie directe (type Facebook ou WhatsApp) pour la terminer par l’envoi d’un email de confirmation. Il établit pour chaque entreprise un parcours conversationnel client sur mesure» poursuit la start-up.

Hellomybot promet aux entreprises et professionnels de garantir un assistant virtuel disponible 24h/24 sur 365 jours, répondant à une demande précise du client qui ne perd plus de temps à chercher la réponse.