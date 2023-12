Mardi 5 décembre à Marseille, se tenait une intéressante conférence organisée par l’Association “Une histoire de Marseille”, emmenée depuis 2017 par sa présidente, l’historienne Judith Aziza. Le cinéma du Prado affichait complet depuis plusieurs jours, 320 personnes ayant réservé leur place pour la conférence de début de soirée.

Le thème cette fois était l’Alimentation à Marseille entre le XVIIe et le XXe siècle : se nourrir, s’approvisionner, se restaurer. Le propos portait sur l’histoire des pratiques alimentaires, les produits consommés, leurs origines et le patrimoine intimement lié à cette histoire, comme les usines de production alimentaire, les abattoirs, les silos, ou encore les beaux restaurants ou les bâtiments accueillant les soupes populaires. Le volet méditerranéen de la ville n’était pas en reste : « en tant que Porte de l’Orient, Marseille importait énormément de céréales, notamment du blé en provenance du Maghreb. » Comme à son habitude, l’oratrice a présenté ce pan d’histoire (et d’économie) de la cité phocéenne en l’illustrant de nombreuses images d’archives.

Docteure en histoire d’Aix Marseille Université, Judith Aziza soutenait il y a 15 ans sa thèse sur l’Hôtel Dieu de Marseille aux XVII et XVIIIe siècles : soigner et être soigné sous l’Ancien Régime. Depuis, en complément de ses activités professionnelles mêlant communication et histoire, Judith Aziza partage le fruit de sa passion et de ses recherches en publiant régulièrement, en accès libre à tous sur les réseaux, images et explications érudites sur l’évolution de la Ville dans le temps. Elle réunit de plus en plus de public à ses publications et à conférences. C’est pourquoi elle a annoncé avec plaisir que la Mairie de Marseille avait alloué une subvention pour que ses conférences puissent désormais être filmées par un professionnel et mises en ligne gratuitement au profit de tous les amateurs.

Le prochain rendez-vous en présentiel des passionnés d’histoire marseillaise est fixé au 8 février, toujours au cinéma du Prado, pour évoquer le patrimoine médiéval de Marseille. Et pour ceux qui préfèrent lire ou offrir un livre, Une histoire de Marseille en 90 lieux est paru en 2019 et Une histoire de Marseille en 90 autres lieux en 2021 chez Gaussen.