À l’approche des fêtes de fin d’années 2022, et surtout de Noël, les centres commerciaux marseillais multiplient les initiatives, et fourmillent de bonnes idées. Animations pour enfants, jeux concours, marché d’hiver, rencontre avec le Père Noël… Les professionnels du shopping ne manquent pas d’imagination, pour le plus grand plaisir des petits, mais aussi des grands, en quête d’idées cadeaux originales et surtout de bonnes affaires. Cette année, plus que les autres, les centres commerciaux de Marseille se mobilisent pour rendre accessible la magie de Noël au plus grand nombre. De quoi réchauffer le cœur des Marseillais dans un contexte difficile d’inflation et de crise énergétique, tandis que le froid s’installe peu à peu dans la cité phocéenne.

Un village d’automates aux Terrasses du Port

Pour émerveiller ses visiteurs et leur offrir une parenthèse enchantée, Hammerson organise des événements festifs tout au long du mois de décembre dans ses quatre centres français, dont les Terrasses du Port font partie. « Nous souhaitons créer de véritables lieux de vie et de divertissement, propices aux rencontres et aux échanges », indique le groupe dans un communiqué de presse. Hammerson met en place de nombreuses animations « féériques et hautes en couleur ». Ouvertes à tous, elles plongeront petits et grands dans l’univers merveilleux de Noël. De quoi patienter jusqu’aux fêtes de fin d’années.

Du 1er au 24 décembre, les Terrasses du Port organisent un jeu concours spécial Noël avec plus de 3000 euros de cadeaux et surprises à gagner.

Aux Terrasses du Port, un village d’automates installé sur plus de 300m² a pris vie depuis le 3 décembre au deuxième étage. Le centre propose aux Marseillais une balade immersive avec pas moins de 13 pôles d’animations, et des dizaines de personnages à rencontrer. Les Terrasses du Port disposent également de chalets de Noël, ouverts jusqu’au 2 janvier, ainsi que d’une forêt de sapins sur la terrasse. De nombreuses animations sont prévues jusqu’au 24 décembre : rencontres avec le Père Noël, ateliers de maquillage, fanfare, chorale, fontaine à jouets… Elles sont toutes référencées dans le calendrier de Noël du centre.

(crédit : Les Terrasses du Port)

Treiz’Local : la carte cadeau qui favorise les circuits-courts



Initiée en 2020 par la Chambre de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille Provence (CCIAMP), la carte cadeau Treiz’Local incite les achats de Noël en circuit-court dans plus de 1300 commerces physiques (santé, bien-être, alimentation, décoration, culture, sport…) répartis dans près de 75 communes des Bouches-du-Rhône. « Une belle occasion de contribuer à la dynamique économique locale », comme le souligne la Chambre. L’offre existe également pour les particuliers.





Un Noël responsable aux Docks Village

Pour cette fin d’année, les Docks Village de la Joliette revêtent leurs habits de fêtes. Stalactites et flocons de neiges côtoient les sapins de huit mètres de hauteur, suspendus comme par magie, pour habiller les cours et les couloirs d’un bâtiment emblématique de Marseille. L’occasion d’enchanter les visiteurs, tout en soutenant les commerçants marseillais et l’artisanat local. Le programme complet des animations est disponible en ligne.



À l’heure de la sobriété énergétique, les Docks Village s’engagent pour faire vivre aux Marseillais la magie de Noël autrement. Des guirlandes aux flocons, toutes les illuminations sont en LED – très basse consommation garantie – et surtout équipées de minuteurs. Chaque soir, l’extinction des feux sera totale pour limiter la pollution visuelle, économiser l’énergie et préserver la planète.

(crédit : Docks village)

Le centre Prado Shopping tout schuss vers Noël !

Nous rêvons tous d’un Noël blanc, emmitouflés dans un gros pull, un verre de chocolat chaud à la main. Cette année, le centre Prado Shopping exauce votre vœu et invite la montagne entre ses murs. En partenariat avec la station de ski Serre Chevalier – Briançon (05), l’établissement se transforme en un « écrin de neige » du samedi 10 au samedi 24 décembre.



Au programme, rencontre avec le Père Noël, ateliers création de décorations éco-responsables pour les enfants, simulateur de snowboard, selfie party, battle de sapins, et rencontre animée avec les Spartiates, l’équipe de hockey sur glace marseillaise. Par ailleurs, les commerçants du centre Prado Shopping mettent en jeu plus de 1500 euros de cadeaux avant Noël à travers le jeu du sucre d’orge.

Grand Littoral, Bonneveine, Centre Bourse… la tournée magique du Père Noël

Jusqu’au 24 décembre, le Père de Noël sera de passage occasionnellement dans les centres commerciaux précédemment cités, et bien d’autres. Notamment les établissements marseillais Grand Littoral (15e), Centre Bonneveine (8e) et Centre Bourse (1er). Les traditionnelles séances photos avec le vieil homme à la barbe blanche sont régulièrement organisées en attendant les fêtes. N’hésitez pas à faire un tour dans le marché de Noël du Centre Bourse !

(crédit : RL)

