On ne sait toujours pas aura lieu l’édition 2024 du Delta Festival. Sur les plages comme les années précédentes Très peu probable compte tenu des épreuves paralympiques des JO 2024 qui doivent débuter le 28 août. Sur le site de l’hippodrome Borély, débarrassé de son golf ? C’est à ce stade la piste la plus sérieuse.

En attendant une confirmation officielle, les organisateurs ont dévoilé le 12 décembre le nom de dix artistes, « dix puissants premiers noms des 250 artistes du Delta festival » pour une édition anniversaire des dix ans du festival qui réunit chaque année entre 100 et 150 000 festivaliers venus de toute la France.

« On a réuni les artistes les plus influents d’aujourd’hui, qui représentent chaque style musical et célèbrent la diversité des genres au sein du Delta. Il y en aura pour tous les goûts et ces dix noms ne sont que le début d’une programmation de 250 artistes qui vont faire vibrer tous les festivaliers. Cette édition, c’est l’anniversaire du Delta, elle sera spectaculaire ! » s’enthousiasme Grégory Serre le programmateur.



Sur la partie urbaine, les pointures du rap français viendront enflammer le Delta : Gazo, Tiakola et PLK (un trio vu sur les pelouses de Marsatac en juin dernier) feront monter la température aux côtés du local et non moins célèbre SCH.

Les amateurs d’électro mondiale sont aussi servis. Avec Vladimir Cauchemar, déjà venu au Delta et Trinix. La hard-techno ne sera pas en reste, portée par Trym. Sur la partie pop, la célèbre Jain ou encore Julien Granel s’ajoutent aux premiers artistes. Sans oublier les les musiques du monde, du reggae et de l’électro swing avec Caravane Palace en avant-première au Delta.

Informations pratiques et liens utiles :



Horaires du Festival 2024 :

Mercredi 23 août 12H00 – 00H00

Jeudi 24 août 12H00 – 00H00

Vendredi 25 août 12H00 – 02H00

Samedi 26 août 12H00 – 02H00

Dimanche 27 août 12H00 – 00H30



Ouverture de la billetterie :

La billetterie au tarif “super early pass” doit ouvrir le mercredi 20 décembre à 18h contre le jeudi 14 décembre comme initialement annoncé.



