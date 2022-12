Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Lors du conseil municipal de Marseille le 16 décembre, l’adjointe aux grands équipements, Samia Ghali, a esquissé le nouveau visage du parc Chanot : un lieu plus vert, moins encombré de véhicules, et où le logement social et les congrès pourraient cohabiter. Historiquement géré depuis 1985 par la Safim, le parc des congrès et des expositions…