CMA CGM s’invite sur le petit écran. Après avoir racheté, fin septembre, le journal La Provence pour 81 millions d’euros, l’armateur marseillais monte au capital de la chaîne M6, deuxième réseau de télévision privé du pays.

Le groupe présidé par Rodolphe Saadé détient désormais 5,02% du capital et des droits de vote de la Six, selon un avis publié par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition de titres du groupe de télévision sur le marché, et non pas à RTL Group, qui conserve ses 48,3 % – le groupe allemand Bertelsmann demeure l’actionnaire de contrôle. Finalement, cette opération ne modifie pas la structure de la chaîne de télévision française dirigée par Nicolas de Tavernost.

Les médias m’intéressent. Rodolphe Saadé

« Les médias m’intéressent, déclarait Rodolphe Saadé sur France Inter, le 15 novembre dernier, avant de poursuivre : quand j’ai commencé à regarder M6, je me suis dit (…) qu’on pourrait tenter notre chance ». Fin septembre, au lendemain de l’échec du projet de fusion entre M6 et TF1, le groupe Bertelsmann, maison-mère de la la chaîne, a souhaité « tester le marché ». Parmi les milliardaires intéressés, Rodolphe Saadé, allié à Stéphane Courbit et Marc Ladreit de Lacharrière, s’était alors positionné. Le trio d’investisseurs tenait même la corde, avant que la porte ne se referme début octobre. C’est finalement par l’acquisition directe d’actions sur le marché que Rodolphe Saadé met un pied dans le groupe M6.

D’autres journaux en ligne de mire ?

Cette deuxième incursion de CMA CGM dans les médias, après l’acquisition de La Provence, témoigne bien de la volonté de la famille Saadé d’engager une nouvelle diversification hors du transport et de la logistique dans le monde très exposé, mais pas toujours rentable, des médias. Le nom du groupe marseillais a d’ailleurs été cité par plusieurs sources concordantes comme potentiel investisseur dans quelques dossiers d’entreprises en difficulté. Notamment le journal Libération, ou encore le pure player Brut, selon des informations du Figaro sur ce dernier dossier. À qui le tour ?

