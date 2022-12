Quand la course aux cadeaux s’accélère, avec pour mission de choisir “local”, “original”, “inspirant”, “pratique”, “fabriqué ici ou en France”…, Gomet’ vous suggère quelques idées pour un shopping de dernière minute.

Un décor pour leurs histoires

Les décors de Coco d’en haut pour (se) raconter des histoires ©Coco d’en haut

Pour les enfants qui aiment les histoires et les coloriages, plus besoin de choisir grâce aux théâtres de papier de Coco d’en haut. Laurence Vuillerot, scénographe à Marseille, accompagnée de Christophe Moissenier, alias Sapeur-papier, a remis au goût du jour cette vieille tradition anglaise qui est de représenter des scènes théâtrales en papier découpé. Alice au pays des merveilles, Eldorado et Opéra grenier sont les trois thèmes/scènes à monter et à colorier selon ses envies, ainsi que les personnages associés.

Et s’ils préfèrent les jeux d’ombre, la maison vient également d’éditer des théâtres en carton avec silhouettes, contes et livret de mise en scène qui feront leur bonheur. Place à la représentation en solo ou sous un tonnerre d’applaudissement. À partir de 7 ans.

> Théâtre de papier 16 € pièce, théâtre d’ombre (32x27x12 cm) 47 €, Grand théâtre d’ombre (40×30 x12 cm)108 €,

> Boutique en ligne ou dans les librairies Imbernon (Marseille), Gullivier (Carpentras), La carte à jouer (Avignon), Domain du rayon (Rayol-Canadel)

Qui sera le meilleur pâtissier ?

Le jeu Babaorum pour régaler petits et grands ©Editions Victoire

Ce premier jeu de la nouvelle maison d’édition aixoise, Victoire, va régaler les gourmands petits et grands. Chaque joueur incarne un pâtissier français parti aux quatre coins du monde ouvrir sa pâtisserie et pour réaliser la commande de 2 ou 3 gâteaux, il lui faudra réunir, ingrédients, savoir-faire et atelier. Avec 60 cartes-recettes et 500 cartes à choix multiples sur les techniques de pâtisserie, la culture générale sucrée et autres questions pour les enfants, Babaorum offre de quoi occuper les dimanches en hiver sans prendre de kilo. À noter que le jeu est fabriqué à Troyes. Dès 8 ans.

> Boutique en ligne ou dans les magasins La crypte du jeu (Marseille 6e), L’Argonaute (Martigues) Zôdio (Plan de Campagne), Culinarion (Aix-en-Provence) et le Moulin Mas de Dauet (Fontvieille)

Place à la pratique

La box Sympatoque pour les 5-10 ans ©DR

Si ce n’est pas un cadeau habituel à glisser sous le sapin, Sympatoque est tout de même une idée originale qui peut tout à fait amuser les enfants et plaire aux parents. Le principe : recevoir une box à colorier tous les deux mois avec, à l’intérieur, des ingrédients bio ou de régions, un carnet de 30 pages d’histoires et de jeux sur un fruit ou un légume, et un ustensile adapté à leur âge pour réaliser dans la bonne humeur des recettes validées par une diététicienne. Car, vous l’aurez compris, l’objectif de Valérie Brousson et Adeline Dalamasso, mamans marseillaises et co-fondatrices de leur jeune entreprise, est de faire apprécier fruits et légumes aux 5-10 ans, et de les sensibiliser à la nature.

> Abonnement 6 mois (70 €), 12 mois (135 €) ou sans engagement (23,90 €).

> Boutique en ligne

Et pour les adultes…

Recettes culinaires et recettes de bien-être pour tous ©DR

La durée de vie d’un livre dans les vitrines des librairies est courte alors il ne faut pas hésiter à faire un flash-back car paru il y a déjà quelques temps, Marseille cuisine le monde s’offre en toute occasion à qui aime les saveurs, les odeurs, le salé, le sucré, la tradition, l’innovation … mais également la lecture, la découverte des quartiers et des gens, la recherche de belles adresses et de bonnes astuces. Bref, vous l’aurez compris avec ses 75 recettes aux origines multiples mais cuisinées ici, entre mer et collines, et ses 60 portraits, l’ouvrage concocté par Vérane Frédiani s’apprécie à chaque page. Et il y en a 256…

Revenu vivre à Marseille après plusieurs années passées entre San Francisco et New-York à enseigner sa méthode, Alexandre Munz explique dans son livre L’extraordinaire pouvoir des facias en mouvement le concept à travers son vécu de danseur au corps maintes fois blessé, des témoignages de pratiquants et des exercices détaillés qui ne demandent ni effort ni prouesse. À ce jour, ce sont plus de 200 coachs qui ont été formés dans le monde et enseignent à leur tour la méthode Munz. Pour se faire du bien toute au long de l’année à venir.

> Marseille cuisine le monde de Vérane Frédiani aux Éditions de la Martinière (29,90€) en librairie ou sur Fnac.com, Cultura.com et Amazon

> L’extraordinaire pouvoir des facias en mouvement d’Alexandre Munz aux Éditions Eyrolles (19,90 €) en librairie ou sur Fnac.com, Cultura.com et Amazon

Quelques productions de la Maison Ferroni ©DR. L’abus d’alcool est dangereux et doit être consommé avec modération

Avec sa distillerie installée au Château des Creissaud, à Aubagne, Guillaume Ferroni a réussi son pari de faire revivre d’anciennes recettes de liqueurs et d’en créer de nouvelles. Gomet l’avait rencontré alors qu’il en avait retrouvé plusieurs dont celles du ratafia de Marseille et de l’élixir du Suédois dans les archives du célèbre Père Blaize. Depuis, l’Eau verte de Marseille a rejoint la collection formant ainsi un trio de choix à offrir. Mais on retiendra surtout un Gin édition Confinement, à l’histoire singulière puisque né du recyclage d’alcools, après que la Maison Ferroni ait donné aux pharmacies locales une grande partie de son stock d’alcool pour bonne cause. Avec plus de 50 bases aromatiques, ce cru distillé au feu de bois ne devrait pas être reconduit…

> Série des lumières Marseille Coffret bois (89€ ) et Gin Juillet Edition Confinement (39€)

> Boutique en ligne ou sur place – Château des creissaud (Aubagne) et dans les magasins spécialisés

