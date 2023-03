Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Chez Ilios International, on a la fibre militaire. Thibault Janin, jeune directeur général, est petit-fils d’un commandant de l’armée de l’air et fils d’un colonel de l’armée française. Tous ont baroudé et vécu, dans des configurations différentes, les aléas des voyages et de la vie quotidienne au-delà des frontières. Francis Janin, l’ancien colonel, avait pris la…