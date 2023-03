Que venez-vous voir à AccessSecurity ?

Nicolas Gleizal : Je dirige Sur&tis, un cabinet de conseil spécialisé depuis plus de 20 ans dans la sûreté présent à Paris, Lyon et La Rochelle. Nous travaillons pour des opérateurs publics et privés (villes, aménageurs, entreprises publiques et privées mais aussi les bailleurs sociaux). A Marseille, nous avons par exemple réalisé l’ESSP (étude de sûreté et sécurité publique) sur la Cité scolaire internationale. Les salons sont toujours très utiles pour la veille technique : voir les nouveaux produits et services proposés pour sécuriser les sites, les territoires

Un lieu d’échange et de confrontation des idées aussi. Quels sont les sujets d’actualité ?

N. G. : C’est effectivement l’occasion d’échanger avec les différents intervenants dans le domaine de la sécurité. Aujourd’hui, l’un des sujets qui préoccupe les professionnels de la sécurité est l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour faire remonter des alarmes en cas de mouvements de foules, de comportements suspects avec les caméras de vidéosurveillance. Cette utilisation est proposée dans le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le texte, en cours d’examen, prévoit une utilisation expérimentale des « caméras augmentées ». C’est une vraie question aujourd’hui pour les professionnels de la sécurité : comment faire en sorte de faire remonter des alarmes issues de ces algorithmes à un opérateur qui ne peut voir 40, 60, 100 caméras en même temps ? En outre, les enjeux de protection des données personnelles est certes très important j’en conviens, mais la question de la protection des espaces publics et privés l’est aussi !

Nicolas Gleizal intervient ce jeudi 9 mars à Accessecurity à 10h30-11H30 dans la conférence : Quelles méthodes pour renforcer la sécurité d’un site ? Comment un directeur sécurité décide des nouveaux dispositifs de sécurité ? Faire appel à un cabinet d’audit extérieur est-il souhaitable ? Quels sont les chantiers prioritaires des directeurs sécurité pour renforcer la sécurité d’un site ?

Le salon Accessecurity traite des questions de sûreté/sécurité publique mais aussi de cybersécurité. Ces thématiques sont-elles vraiment liées ?

N. G : Je vois tous les jours chez nos clients, petits et grands, publics et privés, une contrainte qui revient à chaque fois : le budget est limité, il faut faire des choix ! Trop souvent, ces choix sont faits au détriment de la maintenance (pourquoi payer la maintenance de mon logiciel de vidéo et/ou de contrôle d’accès ?), du renouvellement produits (pourquoi changer des switchs, caméras, serveurs qui ne sont plus sous support hardware et software du constructeur ?). C’est là à mon sens que la démarche cybersécurité à un vrai sens pour aider les directions sécurité à dégager des budgets : disponibilité, confidentialité, traçabilité, intégrité sont des axes stratégiques qui permettent de justifier en soi des budgets pour surveiller son réseau sûreté, renouveler, avant qu’ils ne tombent en panne, les équipements de réseaux mais aussi terminaux (serveurs d’enregistrement, caméras, lecteurs de badges) et maintenir les logiciels en intégrant tous les patchs de sécurité logique. Ces questions ne se posent plus lorsqu’il s’agit des enjeux de cybersécurité des systèmes d’information d’un organisme. Les systèmes de sûreté sont aussi des systèmes d’information qui contiennent des données personnelles. Il doivent être protégés !

