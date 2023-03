Dans le cadre de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces le 25 mai 2023, l’équipe de Gomet’ a initié avec le Cerema Méditerranée Re-cyclons nos rues, un concours-photo participatif dédié au vélo.

In fine, les photos-lauréates feront partie d’une exposition itinérante, présentée en avant-première lors des Rencontres au palais de la Bourse.

Notre partenaire Specialized fournit la dotation en lots pour les deux premiers lauréats des catégories Tous à vélo ! et Un vélo dans la ville avec à gagner : deux vélos Sirrus X.0, deux sacoches de cadre, des casques et un set de lumières Stix.

À vos appareils photo !

> Comment participer ?

Vous avez jusqu’au 12 avril 2023 pour déposer vos clichés sur la plateforme dédiée.

L’esthétisme, l’audace et la singularité seront mis en avant par le jury. En dehors des dotations en lots prévue, un prix coup de coeur du public sera remis lors des Rencontres en mai 2023.



Catégories Tous à vélo ! et Un vélo dans la ville

Chaque personne peut participer avec une ou deux photos dans les deux catégories.

Pour les deux catégories, l’esthétisme, l’audace et la créativité seront mis en avant.



Projet participatif Raconte-nous ton vélo

Une composition / sélection de 4 photos est attendue de la part des participants, accompagné ou non de texte.



> Pour rappel

Catégorie Tous à vélo !

Un thème qui s’intéresse aux usagers et pratiquants du vélo dans leur diversité. De l’adolescent au cadre supérieur, du sportif au parent qui emmène ses enfants à l’école à vélo au vélotafeur… Les cyclistes ont mille visages. Cette catégorie vise à mettre en lumière la diversité des pratiquants dans leur style et leur singularité.



Un vélo dans ville

Un thème qui s’intéresse à la manière dont le vélo s’intègre dans son environnement, la cohabitation avec les autres mobilités, l’utilisation de l’espace urbain, l’adaptation aux aménagements et équipements collectifs.

Un regard à 360° sur le vélo à travers le trafic, la voirie, ses aménagements et ses pièges vers une cohabitation respectueuse des différents modes dans l’espace public



Le projet participatif : Raconte-nous ton vélo

Pour ceux (celles) qui se sentent passionné(e)s, inspiré(e)s, concerné(e)s, qui ont envie de partager leurs expériences à vélo : cette catégorie est faite pour vous !

Nous attendons ici vos récits, vos compositions d’images qui racontent votre vélo du quotidien, construits comme des posts, avec une série de quatre photos accompagnées, ou non, de texte (descriptif, romancé ou ironique…). La catégorie privilégiée des rois (reines) des réseaux sociaux.



> Informations pratiques

Début du concours : 16 décembre 2022

Fin du concours : 12 avril 2023

Vernissage et remise des prix au lauréat lors des 2e Rencontres du vélo et des mobilités douces à Marseille (25 mai 2023)



> Le règlement complet

> Pour participer

> L’annonce sur le site du Cerema