Parmi les associations qui oeuvrent utilement sur notre territoire et sont éligibles aux dons défiscalisés se trouve l’ARI.

Qu’est ce que l’ARI ?

L’ARI, l’Association régionale pour l’intégration des personnes, c’est plus de 50 établissements et services répartis en Provence : des centres de consultations pour enfants, qui permettent la prévention et le soin, mais aussi des établissements spécialisés pour ceux avec des troubles psychologiques, un handicap mental ou moteur et du polyhandicap. L’association gère également des hôpitaux, comme l’hôpital de jour de Plombières ou à La Ciotat accueillant par exemple des enfants avec des troubles autistiques. Pour les adultes, l’ARI dispose de foyers de vie et d’hébergement ainsi que d’établissements et services d’aide par le travail.

Quelle est sa mission ?

Sa mission est de promouvoir et faciliter le soutien à l’inclusion des personnes en situation de handicap ou en difficulté : depuis plus de 35 ans, l’ARI s’organise autour du principe de soutien à l’intégration sociale, scolaire, culturelle et professionnelle avec la nécessaire dimension de soins.

extrait du site internet de l’ARI

Où se situe l’ARI ?

Le siège est à Marseille et les établissements se répartissent principalement dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence.

Quelques chiffres ?

L’association accueille aujourd’hui plus de 7000 personnes en situation de handicap ou en difficulté. Avec un effectif d’environ 1400 salariés, l’ARI est principalement financée par l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, les Conseils Départementaux et l’Etat.

Peut-on la soutenir ?

Pour réussir sa mission, l’ARI a besoin du soutien de tous les citoyens pour défendre ses valeurs et agir pour l’intégration des personnes en situation de handicap et en difficulté. L’ARI invite chaque personne qui le souhaite! à devenir membre de l’ARI en tant qu’adhérent à l’association pour contribuer à définir les orientations et participer aux projets de l’ARI. L’Ari collecte des dons de personnes physiques ou morales désireuses de soutenir ses actions sur notre territoire.

À quoi vont servir les dons et sont ils éligibles à une réduction fiscale ?

Oui, cette association est éligible à la réduction fiscale, si le don est supérieur ou égal à 15 €. Les dons servent à soutenir des projets d’accès à la culture, aux apprentissages et à la pratique sportive pour les personnes accompagnées au sein de l’ARI et à leurs familles.

Liens utiles :

Pour en savoir plus : https://www.ari.asso.fr/

Pour faire un don en faveur de l’ARI pour l’inclusion des personnes handicapées en Provence : https://www.ari.asso.fr/a/167/faire-un-don/