Deux projets portés par la Région Sud ont été sélectionnés dans le programme Interreg Europe, un programme interrégional qui vise à renforcer la cohésion territoriale en Europe. Son but est aussi d’amoindrir les inégalités économiques et sociales entre régions et d’améliorer la performance des politiques et programmes de développement régionaux. Les régions européennes travaillent ainsi ensemble sur des sujets écologiques, sociaux ou encore citoyens pendant quatre ans.

Les deux candidatures sélectionnées par Interreg en partenariat avec la Région Sud avaient été déposées lors d’un appel à projets clôturé en mai 2022.

« Le projet Inertwaste, porté par le gouvernement de Navarre (Espagne) avec le service économie circulaire et déchets de la Région Sud, se concentre sur la valorisation des déchets inertes issus des processus industriels et de construction en vue de prolonger le cycle de vie de ces ressources et de contribuer à une mise en œuvre plus efficace des instruments de politique environnementale. Le projet propose un consortium de 5 partenaires avec des autorités publiques régionales et locales (Espagne, Slovénie, France et Danemark) et l’Association des Villes et Régions pour la Gestion Durable des Ressources (ACR+). Le budget total du projet est de 1,3 million d’euros, avec une subvention Feder de 1 million d’euros dont 156 564 euros pour la Région Sud. »

« Le projet Cherry, porté par la Région Autonome de Friuli Venezia Giulia (Italie) avec la direction culture de la Région Sud, vise à améliorer les politiques en matière d’industries culturelles et créatives (ICC) et faire de la culture un pilier de la relance de l’UE. L’objectif priorisé est de faire face à l’urgence post COVID-19 et de concentrer les industries culturelles et créatives sur la transformation urbaine, l’entrepreneuriat et la valorisation des biens du patrimoine naturel et culturel. Le projet travaillera avec neuf partenaires d’institutions publiques d’Italie, de Grèce, de Hongrie, de Roumanie, de Belgique, de France, de Lettonie et de Finlande. Le budget total du projet est à hauteur de plus de deux millions d’euros avec une subvention Feder de 1,6 million d’euros dont 170 912 euros pour la Région Sud. »

Projets d’Interreg : mise en oeuvre à partir de mars 2023

Les deux projets financés par Interreg seront mis en œuvre à partir de mars 2023. « L’Europe sert quand on sait s’en servir ! Les financements européens jouent un rôle majeur dans le développement de nombreux projets sur notre territoire régional, et bien au-delà. Ensemble, nous engageons une stratégie, une vision et des résultats pour le bien-être et la santé de tous » a déclaré Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président délégué de Régions de France.

