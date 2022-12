La Maison des femmes Marseille Provence, service de soins de l’AP-HM ouvert en janvier 2022 et parrainé par la chanteuse Clara Luciani, appelle aux dons. Le dispositif d’accompagnement psychologique, social ou encore juridique des femmes victimes de violences espère récolter 30 000 euros afin de rénover ses locaux rue Saint-Pierre (5e arrondissement) et de s’y installer dans quelques mois, en novembre 2023. L’emplacement du service à l’hôpital de la Conception est en effet temporaire, en attendant son déménagement dans une bâtisse dédiée de trois étages mise à disposition par le Département, dès que les travaux seront finis.

Un espace de garde d’enfants, une salle de consultation de gynécologie et une salle d’échographie

Ce nouveau lieu permettra, à la fin de sa rénovation, d’accueillir plus de bénéficiaires : 50 patientes pourront profiter chaque jour d’un parcours de soin dispensé par plusieurs professionnels de santé différents. Le lieu permettra aussi à la Maison des femmes de mettre en place des ateliers bien-être, des groupes de paroles et des actions de prévention, d’éducation et de formation.

Capture d’écran de la cagnotte en ligne de la Maison des femmes. (Crédit : DR)

Les 150 000 euros alloués par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l’argent du plan Marseille en Grand n’ont pas été suffisants pour financer les travaux de rénovation, qui se sont avérés plus coûteux que ce qui était prévu. La Maison des femmes s’est donc résolue à lancer cette cagnotte en ligne, qui compte pour l’instant 180 contributeurs et plus de 10 000 euros collectés. Elle compte utiliser l’argent récolté pour aménager un espace de garde d’enfants, une salle de consultation de gynécologie et une salle d’échographie.

