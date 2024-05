Share on Facebook

Le compte à rebours avance inexorablement depuis le 25 avril dernier pour les salariés, co-traitants et intérimaires de l'usine sidérurgique de Fos-sur-Mer. Un enjeu pour les équipes, mais aussi pour le futur industriel de notre région. Ascometal emploie à Fos-sur-Mer 324 salariés, 150 co-traitants, en période d’activité une cinquantaine d’intérimaires et produit des aciers pour roulement et des…