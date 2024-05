Share on Facebook

Engie Green (siège à Montpellier), filiale à 100% du groupe Engie, annonce avoir signé le 26 avril 2024 un accord de vente et d’achat pour la totalité des activités éoliennes et solaires d’Ørsted en France, « Ostwind France. » La société acquise, pour un montant non communiqué, regroupe les sociétés Ostwind International SAS, Ostwind Engineering…