Les décideurs de l’informatique (DIT) et les prestataires IT de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur ont tenu leur AG 2023 le 1er février 2023 à The Camp. Le conseil élu :

Présidente : Laetitia Biciacci (Provence Promotion)

Secrétaire général : Yohann Mauger (CESI)

Secrétaire général adjoint : Serge Ferreira (Acteam Conseil)

Trésorier : Guillaume Goury (LTI)

Trésorière adjointe : Marie-Françoise Penta (Antemeta)

Vice-président : Stephan Guidarini (Unitel Group)

Vice-président : Guillaume Goury (LTI)

Vice-président sécurité : Frédéric Vilanova (Effective Yellow)

Vice-président : Haut de Provence : Jerome Claudel

Vice-président : Alpes Maritimes – Var : Christophe Charbonnier (Massa Pneu – MPSA)

Responsable communication : Serge Ferreira (Acteam Conseil)

Responsable réseaux sociaux et sponsoring : Stephan Guidarini (Unitel Group)

Recruter autrement, “upskiller” et développer les talents SI

Le CIPMed organise son Dîner des décideurs IT de Marseille, le jeudi 16 mars 2023 au Rugy Club Aix en Provence de 18h à 23h. Au menu : « Recruter autrement, upskiller (acquisition de compétences en entreprise en gaulois) et développer les talents SI ! » avec

Emmanuelle Germani, Directrice des RH, des SI et de la RSE, Kaporal, présidente de l’Andrh Provence,

Alain Olives, Président d’arcesi Group/Président de la commission handicap de la fédération Syntec,

Reda Mahfoud, Directeur général France de Malt,

Samuel Masson, Directeur du cabinet de recrutement Omniciel

Animé par Sylvia Di Pasquale – Rédactrice en chef de Cadremploi, Groupe Figaro

Inscription réservée aux DSI, CTO, RSSI, CDO…soumise à validation à communication@cip-paca.org