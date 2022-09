« Que font-ils ?”, « C’est fabuleux », « Ils ont des plantes partout », « Vous savez qui ils sont ? » Ce matin du vendredi 23 septembre quelle n’a pas été la surprise des Aixois de découvrir sur la place des prêcheurs un drôle d’engin non identifié et son équipage humain. L’Aéroflorale II venait d’atterrir à 2h16 du matin pour mener à bien une expédition végétale.

L’incroyable pouvoir des plantes

Cet aéronef parcourt ainsi le monde pour étudier, comme l’explique le Commandant F.D (François Delarozière). « le phytovoltaïsme ou l’énergie dégagée par les plantes. Grâce à elle et à un gaz bio innovant, le péthane G3, nous parcourons la planète pour étudier les plantes de chaque région ». Arrivé de Montréal où les chercheurs étudiaient notamment les capacités phytovoltaïques de l’Acer saccahrum qui produit le fameux sirop d’érable, le vaisseau a pu se poser juste à côté du Museum of the moon de la Biennale d’art et de culture qui se déroule actuellement dans la ville. Et pour mener à bien sa mission, l’Aéroflorale et son équipe resteront quelques jours à disposition également du public, curieux, venu en nombre jusqu’à 22 heures découvrir et écouter preuve à ces hommes et femmes leur parler des expériences menées. On connaissait le pouvoir guérisseur des plantes, désormais grâce à la présence d’un phytomusicologue à bord de l’Aéroflorale II, nous découvrons que les plantes produisent également de la musique.

Aéroflorale : une équipe de choc

Littéralement assaillie par des questions non-stop, l’équipe de l’Aéroflorale, composée de seize scientifiques et techniciens parmi lesquels une phytosexologue par exemple, est d’une incroyable disponibilité, entre deux expériences ou interventions techniques. Il faut dire qu’elle est menée par un spécialiste passionné. Né à Marseille d’un père ingénieur et d’une mère botaniste, il n’en fallait pas moins pour que le commandant de bord F.D., après avoir été à tout juste 20 ans le plus jeune pilote de l’armée française, choisisse de monter une telle expédition. Farfelue pour les uns, pleine d’espoir pour les autres, la venue de l’Aéroflorale II crée en tout cas un formidable lien entre les passants, toute génération confondue. Avec cette drôle de machine, c’est aussi un brin de poésie à apprécier au plus vite. Et puis qui sait ?

Informations pratiques et lien utile



> Sur la place des prêcheurs, à Aix-en-Provence

> Jusqu’à 22h

> En savoir plu sur l’expédition végétale de François Delarozière