Elle a été acclamée telle une rock star, à son arrivée au J4, à côté du Mucem, accueillie par une nuée d’enfants scandant son nom. Du haut de ses 3,5 mètres, la « petite » Amal, marionnette confectionnée par the Handspring Puppet Company représentant une petite fille syrienne de neuf ans, a fait escale à Marseille mercredi 22 septembre. Une venue organisée dans le cadre de La Marche, un mouvement initié par la compagnie artistique itinérante Good Chance : partie de Syrie, la Petite Amal parcourra au total 8000 kilomètres, à travers huit pays, pour rejoindre l’Angleterre. Retour en images sur cette échappée féérique qui exprime un objectif plus profond : sensibiliser au sort des enfants migrants, séparés de leurs parents.

C’est SOS Méditerranée qui a été chargée de l’organisation de la venue d’Amal. L’ONG a mené un travail de fond en amont de cet événement : « Nous avons fait de la sensibilisation scolaire les semaines précédentes, notamment dans les quartiers nord, pour informer les élèves et leur expliquer ce que cela représente de traverser la Méditerranée, de quitter son pays… Nous avons fait le parallèle avec l’histoire de la petite Mercy, née à bord de l’Ocean Viking, qui a aujourd’hui quatre ans, et qui est une vraie petite fille », relate Sophie Beau, co-fondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée. Une anecdote touchante, qui légitime le périple d’Amal pour faire connaître l’histoire de ceux qui n’ont sont privés d’une enfance paisible, et dont elle se fait la porte-parole dans l’Europe entière. On lui souhaite bon voyage !

Nous sommes ravis d'accueillir Amal à Marseille.

Depuis toujours Marseille a accueilli et vu grandir des enfants venus trouver refuge ici. Nous continuerons de le faire. C’est le sens de notre histoire, ce sont nos principes. #TheWalk pic.twitter.com/D99UdAP3UT — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 22, 2021

Liens utiles :



> Le site de Good Chance pour plus d’informations sur La Marche

> SOS Méditerranée : 555 rescapés cherchent un port d’accueil en urgence

> L’actualité de SOS Méditerranée dans les archives de Gomet’