Pour la première fois depuis la fin du Covid, le réseau Africalink créé à Marseille en 2016 pouvait se réunir. Ce fut la Société du Canal de Provence (SCP) dans le cadre serein et historique de son siège au Tholonet qui a accueilli le 2 février dernier 65 chefs d’entreprise membres du réseau venus de France et d’Afrique.

Cinq ateliers ont permis à tous les membres d’approfondir ou de défricher de nouvelles pistes de travail pour rapprocher entrepreneurs d’Europe et d’Afrique sur des projets concrets. Au menu :

Agri, agro gestion de l’eau et des énergies,

L’aménagement urbain ville durable et mobilités

L’économie bleue, le portuaire et le maritime

L’industrie,

La tech et l’innovation.

Jean-Luc Ivaldi DG du Canal de Provence accueille Africalink

Pour la synthèse, 28 représentants des partenaires et de l’écosystème export de la Région Sud ont rejoint l’assemblée. Jean-Luc Ivaldi, directeur général de la SCP a rappelé les engagements africains de la SCP, Vince Languille, maire du Tholonet et conseiller métropolitain en charge du commerce extérieur a réaffirmé le soutien de la Métropole Aix Marseille Provence au réseau et Fabienne Joly, conseillère régionale et présidente de la Chambre d’agriculture du Var, viticultrice à Pourrières, a apporté le soutien de la Région Sud.

Les Ambassadeurs , pierres angulaires du réseau

Cette rencontre fut aussi l’occasion de rencontres directes avec les “Ambassadeurs” d’Africalink. Après avoir testé la création de comités locaux, le réseau a plutôt choisi de désigner des « ambassadeurs » dans les pays cibles, des entrepreneurs qui représentent le réseau, mais surtout, qui sont en capacité de répondre aux demandes d’appui des membres dans le pays, qui ouvrent des portes et font le lien avec des partenaires potentiels.

Avaient fait le déplacement au Tholonet, les « Excellences » de Djibouti 🇩🇯 du Sénégal 🇸🇳 d’Égypte 🇪🇬 de Guinée-Bissau 🇬🇼 du Togo 🇹🇬 du Maroc 🇲🇦 de Tunisie 🇹🇳 et des Pays Bas 🇳🇱. Plusieurs pays du nord de l’Europe s’intéressent en effet au réseau phocéen pour se développer vers le continent africain.

La soirée s’est poursuivie avec Kélé Coulibaly, qui par la musique, les danses et les contes a fait partager, au-delà du business, la culture africaine.

En image des ateliers studieux et conviviaux au château du Tholonet





























