La bataille pour le rachat de La Provence va connaître cette semaine une accélération, avec la remise annoncée lundi 14 février des offres à la suite du deuxième appel d’offre lancé en janvier après une première procédure avortée. De source judiciaire, on annonce une ouverture des plus dès demain, ce qui devrait satisfaire les salariés très impatients d’en savoir un peu plus sur leur avenir.

La semaine dernière des représentants syndicaux et de CSE (comité social et économique) de l’entreprise ont fait part de leur colère devant le tribunal de commerce de Marseille alors que trois des CSE de l’entreprise demandaient en référé une ouverture des offres consécutives au premier appel d’offre (la décision a été mise en délibéré à ce même lundi 14).

Une démarche qui a peu de chance d’aboutir alors même que l’avocate de Xavier Niel, l’un des deux candidats au rachat de La Provence faisait savoir au CSE de l’entreprise qu’il avait r écupéré l’enveloppe contenant son offre au tribunal de commerce de Bobigny, selon une information diffusée par France 3.

Comment redresser La Provence : la vision de Rodolphe Saadé

Pendant ce temps l’autre candidat déclaré, Rodolphe Saadé, le président de CMA CGM maintient le contact. Dans une déclaration que Gomet’ a pu se procurer, le patron du 3e armateur mondial basé à Marseille dit avoir entendu l’appel des salariés de La Provence et de Corse Matin qui s’inquiètent de leur sort. « J’y suis extrêmement sensible déclare le patron, leur demande rejoint ma propre vision, poursuit Rodolphe Saadé qui confirme qu’il va déposer une offre qui incluera un prix et le détail d’un projet avec « des engagements précise en particulier en matière de garantie de l’emploi et des statuts et de maintien des activités à Marseille et en Corse. » Une façon de tacler l’offre de Xavier Niel qui propose de mutualiser le centre d’impression avec Nice Matin.

Rodolphe Saadé candidat au rachat de La Provence (Crédit JYD/Gomet’)

Et Rodolphe Saadé d’enfoncer le clou : « on ne peut pas redresser durablement une entreprise sans ses salariés, à coup de synergies, en réduisant les coûts. on le développe qu’avec eux, en investissant et en se fondant sur leur savoir-faire et leurs compétences. » Xavier Niel et Anthony Maarek directeur de NJJ, la holding de Xavier Niel apprécieront…

La lettre ouverte des salariés de La Provence



Plusieurs organisations syndicales des sociétés du groupe La Provence adressent cette lettre ouverte à l’Etat, au CDR, créanciers de Bernard Tapie, publiée le 10 février 2022.



« Le groupe de presse La Provence SA est détenu à 89 % par la société Groupe Bernard-Tapie en liquidation depuis avril 2020. Les créanciers de cette liquidation, à savoir le CDR, contrôleur de la procédure, donc l’Etat, veulent récupérer la somme qui leur est due. Mais de cette cession dépend également l’avenir de 850 emplois en Provence et en Corse, et celui de deux titres fondamentaux de presse régionale. Les salariés ont toute légitimité pour réclamer un vrai projet économique et social. Nous avons besoin d’obtenir la garantie de la pérennité de nos emplois et de nos entreprises.



Peut-on, en France, reprendre une entreprise, dans un processus encadré par la loi, sans qu’aucune garantie ne joue pour les salariés ? Sans qu’aucun projet social ni économique d’investissements n’assure la pérennité des entreprises concernées ?

Nous le crions, le Groupe La Provence, c’est 850 familles !



Le Groupe La Provence, c’est une pluralité de métiers, de savoir-faire et des compétences reconnues sur le territoire. Le Groupe de presse La Provence, ce sont deux quotidiens, en tout premier lieu au service de ses lecteurs, auxquels nous devons garantir une information de proximité, de qualité et, par-dessus tout, indépendante.



C’est solennellement et au nom des salariés et de leurs familles, que nous représentons, que nous vous alertons sur le risque encouru pour 850 emplois et la vie économique et démocratique de deux régions.



Si nous comprenons l’enjeu pour l’Etat de récupérer les sommes qui lui sont dues, nous lui demandons instamment de prendre en compte, en retour, l’enjeu social de ce dossier en affirmant l’importance du volet social, seul garant de la préservation des emplois dans nos régions.La réussite d’une reprise d’entreprise ne peut se faire qu’avec tous ses salariés. Un projet de reprise, c’est un projet qui écoute la voix des salariés et qui les respecte. »



Signataires : les CSE de Eurosud Publicité, Corse Matin Publicité, Sud Presse Distribution, FO Corse Matin Publicité, FO Corse Presse, CGT Corse Presse, FO Corse Distribution, FO SNPEP, SNJ La Provence, SNJ Corse Presse, STC Corse Distribution, STC Corse Presse.



Alors que localement, les personnalités politiques restent à l’écart du dossier, s’interdisant de prendre parti, le leader communiste Fabien Roussel a apporté son soutien aux salariés.

Les salariés de @Corse_Matin, comme de @laprovence sont inquiets.



Je souhaite qu’ils aient le choix de leur repreneur et qu’on ne leur impose personne à l’avance !



C’est aussi ça, la liberté de la presse. pic.twitter.com/vKWI4esgNL — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) February 10, 2022

Stéphane Tapie soutien de Xavier Niel : « J’ai donné ma parole à mon père, je mettrai tout en œuvre pour ça. »

Le monde économique lui avait apporté son soutien la démarche de Rodolphe Saadé dans une lettre adressée en décembre au PDG de CMA-CGM. L’un des fils de Benard Tapie, Stéphane Tapie, s’est exprimé lui sur le plateau de BFM en appelant également à une issue rapide. Membre du conseil d’administration de la Provence, Stéphane Tapie a insisté sur la relation très proche qu’entretenait son père avec Xavier Niel qui l’avait choisi pour reprendre La Provence : « C’était une relation très récente mais très sincère et très profonde. »

Dans un entretien accordé à La Marseillaise, Stéphane Tapie affiche clairement son soutien à la candidature de Xavier Niel : « Il y a une chose qui m’intéresse : que ses dernières volontés soient respectées. Elles étaient claires et nettes : que ce soit Xavier Niel qui puisse reprendre La Provence. J’ai donné ma parole à mon père, je mettrai tout en œuvre pour ça. »

Liens utiles :



Rachat de La Provence : les salariés se lancent dans la bataille juridique

[Exclusif] Un nouvel appel d’offres relance le rachat de La Provence

La Provence : Xavier Niel perd une manche face à Rodolphe Saadé

Rachat de La Provence : le courrier de soutien des acteurs économiques à Rodolphe Saadé