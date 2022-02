C’est l’autre campagne qui se mène, dans l’ombre de la présidentielle : les élections législatives, qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Alors que Les Républicains connaissent de nombreuses défections dans leurs rangs et que la candidature de Valérie Pécresse peine à décoller, la Commission nationale d’investiture des Républicains présidée par Eric Ciotti a dévoilé la liste des personnalités politiques investies dans les circonscriptions des Bouches-du-Rhône :

– 1ère circonscription : Sarah Boualem. Epouse du député LR Julien Aubert, elle est également conseillère métropolitaine et co-préside le groupe des Femmes avec Valérie Pécresse au niveau national.



– 2e circonscription : Sabine Bernasconi. L’ex-maire de secteur du 1/7 se présente sur la circonscription actuellement détenue par Claire Pitollat (LREM)



Sarah Boualem actuellement en campagne pour Valérie Pécresse dont elle co-préside le comité de national soutien (Crédit @Boualemsarah)

– 3e circonscription : Patrick Pappalardo. Conseiller municipal des 9e et 10e arrondissements de Marseille, il se présente sur la circonscription actuellement représentée par Alexandra Louis (Agir), qui englobe une partie des quartiers Nord de Marseille.



– 4e circonscription : Solange Biaggi. Conseillère métropolitaine et municipale, déjà adjointe sous la mandature de Jean-Claude Gaudin, c’est une figure de la droite locale qui se présente dans la circonscription qui englobe le centre-ville de Marseille, actuellement représenté par le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon.



Solange Biaggi (debout) et Sabine Bernasconi (Crédit archives Gomet’/JYD)



– 5e circonscription : Maryline Antoine, militante LR quasi inconnue, qui se présente dans l’ancien fief du maire de secteur Bruno Gilles, qui rejoint le parti d’Edouard Philippe Horizons. La circonscription est actuellement détenue par Cathy Racon-Bouzon (LREM).



– 6e circonscription : Didier Réault. Le président du parc national des Calanques se présente dans la circonscription comprenant une partie du parc, représentée par une autre figure de la droite marseillaise, Guy Teissier. Evincé, le maire du 9/10 Lionel Royer-Perreaut a annoncé son départ du parti et soutient Emmanuel Macron.



– 8e circonscription (Salon / Berre l’étang / Pélissane) : David Ytier. Il est vice-président métropolitain en charge du Logement, de l’habitat et de la lutte contre l’habitat indigne, mais aussi responsable de la 8e circonscription pour les Jeunes Républicains Bouches-du-Rhône. La circonscription est actuellement détenue par le député LREM Jean-Marc Zulesi.



– 13e circonscription : Jean-Luc Di Maria. Le candidat malheureux aux municipales à Martigues tente cette fois sa chance aux élections législatives dans la circonscription de Pierre Dharréville (PCF) qui comprend Martigues Est et Ouest.



– 14e circonscription : Michel Boulan, actuellement conseiller métropolitain délégué aux sports et maire de Châteauneuf-le-Rouge. La députée sortante est Anne-Laurence Petel (LREM).



– 16e circonscription : Marie-Pierre Callet, vice-présidente du Département. La députée sortante est Monica Michel (LREM).



Dans les 9e (Aubagne – La Ciotat), 12e (Châteauneuf-Côte-Bleue, Marignane, Vitrolles) et 15e (Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence) circonscriptions, les députés LR Bernard Deflesselles, Eric Diard et Bernard Reynès rempilent pour une candidature à leur propre succession. Enfin, les circonscriptions 7, 10 et 11 sont réservées aux partenaires des Républicains comme l’Union des démocrates et indépendants (UDI) et le Nouveau Centre.

