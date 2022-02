Linkpick veut rendre service aux étudiants comme aux entreprises en facilitant leur mise en contact. Trouvez l’école et l’entreprise qui vous correspondent. Linkpick se présente comme la première solution qui aide et met en relation les étudiants, les entreprises et les écoles, avant, pendant et après la formation.

Quentin Bichi, le fondateur, explique son projet et interroge notre expert Matthieu Capuono (ci-dessous). Bienvenue dans la Data room avant le grand décollage !

Matthieu Capuono

Liens utiles :



Les précédentes émissions de Data Room

Le site Linkpick