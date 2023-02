Share on Facebook

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, recevait lundi 13 février Clémentine Lacroix, directrice de l’école NRSud. Ouverte en novembre 2022, l’école a été créée à l’initiative de l’entreprise Tenergie, en partenariat avec d’autres acteurs de la filière solaire tels que Totalenergies, Engie, ou encore Dual Sun, pour répondre à un besoin criant de main d’œuvre dans ce secteur. L’école a accueilli sa première promotion composée de 15 élèves âgés entre 15 et 18 ans, qui disposent tous déjà de promesses d’embauche à l’issue de leur formation, qui dure quatre ans. Avec son approche fondée sur la pratique, l’école veut donner l’envie aux jeunes de se tourner vers cette filière d’avenir. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Julie Rampal-Guiducci de Gomet’.

Lien utile : [On aime] Avec NRSud, la filière solaire forme ses futurs techniciens

L’actualité du jour décrypte le projet de l’entreprise aixoise « A la fraîche », lauréate de la 4e Smart Port Challenge, qui va développer des fermes urbaines sur le toit des Terrasses du Port. Un projet qui répond à la volonté du groupe Hammerson, propriétaire du centre commercial, et de son partenaire Veolia, de limiter l’impact environnemental du bâtiment. Ce futur laboratoire de l’agriculture urbaine s’étendra sur 5000 m² sur le toit du centre commercial et permettra de cultiver des fruits et légumes en utilisant notamment la technique de l’aquaponie, qui consiste à utiliser les déjections de poissons comme engrais pour les plantes.

Enfin, la rubrique « L’objet de la semaine » mettait à l’honneur les cosmétiques de la marque aixoise Clever Beauty, fondée par Maëva Bentitallah. Elle conçoit des vernis à base de solvants naturels (dérivés de maïs, manioc, coton) ainsi que des mascaras. Le packaging des produits est pensé pour limiter au maximum le gaspillage : le bouchon des vernis permet de descendre au fond du flacon pour utiliser le maximum de produit, et le contenant des mascara, conçu en verre, peut être recyclé ou consigné.

Liens utiles :



> Visionner le replay de l’émission sur le site de BFM Marseille Provence

