Le groupe fondé par les frères Canavese, René, Jean-Pierre et Gérard en 1976 a demandé la protection du tribunal de commerce le jeudi 2 avril. Une surprise pour cette entreprise familiale engagée sur le territoire et connue pour ses camions à la flèche verte. Gérard Canavese, P.-D.G., explique pour Gomet', en toute franchise, les causes de…