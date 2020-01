Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 7,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs Abonnements personnelsAbonnements professionnels Déjà abonné ? Connectez-vous.

Docteur en génie chimique, Edith Lecomte-Norrant a fondé Ipsomedic à Marseille en octobre 2019. Sa société conçoit des solutions innovantes axées sur le développement des molécules chimiques et des protéines, commercialisées auprès des laboratoires pharmaceutiques. Avec plus de 10 brevets sur les procédés continus déposés et publiés, elle entend convaincre les grands laboratoires et les…