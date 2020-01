La solution d’analyse et de visualisation des données DigDash, développée par l’entreprise éponyme, s’est distinguée dans l’édition 2019 de la BI Survey. Cette enquête annuelle réalisée par le BARC (Business Application Research Center) est la plus complète au niveau mondiale sur l’Analytics et la Business Intelligence (BI). Elle est réalisée à partir des avis de plus de 3 000 personnes interrogées sur leurs solutions BI. La société provençale, au chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, affiche de très bonnes notes et confirme son positionnement.

9,8/10 sur le critère de la performance

DigDash permet aux utilisateurs d’intégrer, d’analyser et de faire parler des data issues de sources diverses et hétérogènes. Une solution à la croisée du Big Data, des tableaux de bord et de l’analytique, pensée pour être personnalisable. L’objectif étant de répondre aux différents besoins métiers dans les entreprises, et se différencier ainsi des produits standardisés.

Capture d’écran de DigDash © DR

Il ressort de la BI Survey 2019 que plus de 9 utilisateurs de DigDash sur 10 sont satisfaits de la mise en œuvre de la plateforme. Ils apprécient la simplicité d’utilisation et la rapidité de son déploiement, tant sur le plan technique que commercial. La solution obtient aussi 9,6/10 pour sa capacité à respecter les budgets alloués et 8/10 pour son rapport qualité/prix.

Sa meilleure note – et peut-être la plus importante – concerne sa performance. DigDash décroche 9,8/10 et se hisse en 2e position des solutions du marché. Enfin, la plateforme a reçu un 8,5/10 pour ses capacités d’analyse de données.

Cap sur l’Amérique Latine pour DigDash

Cette étude vient confirmer la position et la différenciation du challenger français dans l’écosystème international très concurrentiel de la Business Intelligence et de l’analytique. DigDash, qui emploie 40 personnes, a pour projet en 2020 de s’étendre à l’Amérique Latine. Outre ce déploiement, elle vise une croissance de 20% cette année.