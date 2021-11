Share on Facebook

JCT Solaire, localisée à Brignoles dan le Var, est spécialisée dans le secteur de l’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Le président de la société, Christophe Jacquot, 51 ans était présent lors de la rencontre de l’éco-construction et rénovation, le jeudi 4 novembre à Gardanne. Du commercial, en passant par les devis jusqu’à l’installation des panneaux solaires, il s’occupe de tout pour garantir à ses clients le meilleur service possible.

Avez-vous constaté une évolution notable du secteur des panneaux solaires entre vos débuts et aujourd’hui ?

Christophe Jacquot : Oui. Il y a 13 ans lors de mon arrivée sur le marché des panneaux solaires, le coût du bilan carbone de fabrication d’un panneau équivalait à ses quatre premières années de production, autrement dit, le panneau solaire devait fonctionner pendant au moins quatre ans afin de compenser le bilan carbone de sa production. Contre un peu moins de deux ans à l’heure actuelle. L’amélioration passe également par le recyclage des panneaux usagés. En effet, un panneau photovoltaïque était recyclable à 80% environ, à présent, il est recyclable à hauteur de 98%.

D’où viennent vos panneaux solaires et sont-ils accessibles à tous ?

C. J. : Les plus gros fabriquants de panneaux solaires sont asiatiques, mais par rapport au bilan carbone, la réglementation les oblige à produire en Europe. Par exemple, Panasonic, qui est un grand groupe japonais spécialisé dans l’électronique, possède une usine en Europe. Il y a plusieurs producteurs de panneaux solaires en Europe ce qui permet de créer de la concurrence et ainsi de baisser les prix. Le marché est trois fois moins cher qu’il y a 13 ans.

Au niveau juridique est ce que des lois, vous ont aider à développer votre commerce ?

C. J. : Je tiens à rappeler que le décret du 10 mai 2017 favorise l’installation de panneaux solaires. L’énergie qui est produite passe en priorité par la maison, ce qui n’était pas le cas avant. Il y a une prime à travers ce contrat et le surplus d’énergie est vendu sur le marché. Une fois posé, le panneau n’a pas forcément besoin de révision régulière ce qui est avantageux pour les consommateurs.

