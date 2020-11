Share on Facebook

Nouveau confinement, nouvelle détresse pour les jeunes. « Avant le confinement, je travaillais dans un restaurant, mais il a dû fermer. C’est très difficile d’avoir de quoi payer mon loyer et à manger » témoigne Yasser Gassem, étudiant étranger à Aix Marseille Université, après avoir récupéré son panier alimentaire sur le campus de la faculté de lettres d’Aix jeudi 12 novembre. Ce jour-là ils sont plusieurs centaines comme Yasser. En effet, pour palier la précarité économique des étudiants, les associations du territoire se sont mobilisées pour les accompagner pendant cette période.

La Fédération Aix-Marseille Interasso (FAMI), qui avait reçu une subvention de la part de la mairie pour son engagement au printemps, réitère son projet de distribution de panier alimentaire pendant ce nouveau confinement. C’est avec l’aide de nombreux partenaires comme les épiceries solidaires Andes que le projet a pu voir le jour.

Les étudiants attendent leur tour pour récupérer leur panier alimentaire Crédit L.R)

Le bénéficiaire choisit parmi les aliments disponibles, pour éviter le gaspillage alimentaire. La composition des paniers varie chaque semaine et va du dentifrice aux légumes, en passant par des produits laitiers. Pour en bénéficier, il suffit de remplir ce formulaire.

Aix Marseille Université : la lutte contre toutes les fractures

Ces actions solidaires sont possibles grâce au soutien de la mairie d’Aix-en-Provence et d’Aix-Marseille Université qui s’engagent pour ses étudiants. La faculté met à dispositions ses locaux, mais aussi des utilitaires pour transporter les denrées alimentaires vers les quatre campus marseillais au départ d’Aix. A Marseille, la Ville se mobilise aussi tout comme l’Unef, le syndicat étudiant qui distribue lui aussi de l’aide alimentaire (reportage à suivre sur Gomet’).

Distribution alimentaire sur le campus de St Jérôme à Marseille avec l’adjointe de la Ville Aurélie Biancarelli-Lopes (Crédit Gomet’/JFE).

Outre l’aide financière apportée aux associations, AMU met en place d’autres services pour aider ses étudiants. La faculté distribue des ordinateurs aux étudiants en situation de fracture numérique, ouvre certaines cafétérias et RU du Crous et proposent différentes activités sportives ou culturelles en ligne, pour maintenir le lien et l’activité sociale de ses étudiants.

Les élus étudiants et le personnel d’Aix Marseille Université apportent aussi leur soutien aux jeunes grâce au Guichet d’aide à l’étudiant (Crédit LR)

