Six mois après son rachat par le fonds d'investissement Siparex et Bpifrance, le groupe de livraison rapide Top Chrono boucle deux acquisitions : le lyonnais CBMobe-it et le marseillais Allo Express. Ce dernier est spécialisé dans l’affrètement express et sur-mesure de colis et documents en France et à l’international. En croissance, Allo Express a réalisé un…