« Nous savons que la fermeture des écoles et des établissements entraîne l’aggravation des retards scolaires et nous ne voulons pas cela, explique le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer lors de la conférence de presse du gouvernement, jeudi 29 octobre, Nous voulons que les élèves puissent profiter de l’école ». En laissant ouvertes les institutions d’enseignement du primaire et du secondaire, comme l’a annoncé la veille le Président, le ministre entend ainsi lutter contre le décrochage.

Les écoles ouvertes avec un nouveau protocole sanitaire

Concernant les risques d’infection, « très souvent les contaminations qui peuvent exister se passent en dehors de l’espace scolaire, défend Jean-Michel Blanquer, l’école est en réalité un espace sécurisé » dira-t-il plus tard lors de la conférence, en mettant en avant le faible taux de fermeture d’établissements scolaires : 0,04% de fermeture d’établissements et 0,06% de classes fermées, selon les chiffres du gouvernement. Des chiffres à nuancer toutefois, puisque beaucoup d’élèves sont renvoyés chez eux pour suspicion d’infection sans occasionner de fermeture et n’entrent, de fait, pas dans les statistiques. Dans le cadre du confinement, le ministre a donc annoncé la mise en oeuvre d’un nouveau protocole sanitaire. La version écrite est à retrouver en document source page suivante.

Déplacement limité, restauration maintenue

La principale nouveauté concerne le port obligatoire du masque pour les élèves de classes préparatoires, à partir de 6 ans. Concernant l’organisation des cours dans le secondaire, le ministre veut limiter au maximum les déplacements des élèves. Il préconise l’attribution d’une seule salle par classe « dans la mesure du possible ». « Les récréations se tiendront par groupe, demande le ministre. Et lorsqu’elles seront trop difficiles à organiser ainsi elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe ».

« La restauration scolaire est maintenue, affirme Jean-michel Blanquer, pour des raisons sociales en particulier ». « Les élèves d’une même classe mangeront ensemble tous les jours, au même endroit », détaille-t-il, avant d’insister sur l’aération et le nettoyage des classes. Par conséquent, contrairement à ce que réclamaient certains syndicats d’enseignants comme le SNUipp-FSU, les classes ne se tiendront pas en demi-groupe.

Etablissements d’enseignement supérieur :



Les établissements d’enseignement supérieur doivent assurer leurs cours en ligne. Aix-Marseille Université a dores et déjà annoncé un nouveau protocole dans une lettre d’information. « Les cours magistraux et travaux dirigés se feront en distanciel. Concernant les travaux pratiques et l’organisation des examens, nous attendons des précisions de la part de l’Etat. (…) L’activité et les services sur rendez-vous des Bibliothèques Universitaires sont encore en discussion au sein de réunions interministérielles. Nous vous informerons également au plus tôt.»