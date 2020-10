A la suite de la vive reprise du virus et à la pression persistante dans les services de réanimation, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre, à 20h, un reconfinement du pays à partir du vendredi 30 octobre et ce jusqu’au 1er décembre. Le président de la République, au ton particulièrement grave reconnaît que cette seconde vague n’est plus sous contrôle.

Pire, Emmanuel Macron reconnaît que cette nouvele offensive de la Covid-19 « sera sans doute plus dure et meurtrière que la première » (plus de 30 000 morts en France). il ajoute : « Si nous ne donnons pas aujourd’hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront choisir, ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d’un accident de la route, là entre deux malades du Covid. » Il apparaît donc nécessaire de « retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus » déclare le chef de l’Etat.



« C’est le retour de l’attestation », reconnaît le président. Mais cette fois, les règles seront plus souples que lors du confinement précédent. Contrairement au printemps dernier, les écoles, collèges et lycées resteront ouverts avec la mise en place d’un « protocole sanitaire renforcé ». Le travail est autorisé en mode télétravail de même que les visites en Ehpad. En revanche, les bars, cafés et restaurants seront fermés. Les réunions privées et les rassemblements publics sont aussi interdits. Quant aux facultés et aux établissements d’enseignement supérieurs devront assurer des cours en ligne.

Pas de déplacement entre région

Pour ce qui est des déplacements, il ne sera plus possible de se déplacer d’une région à l’autre « après le retour des vacances » précise le président. Emmanuel Macron promet des « tests rapides et obligatoires à l’entrée des frontières ». Il poursuit : « aucun voyageur européen ne pourra rentrer sans que l’on soit certain qu’il ne soit porteur du virus ». Des précisions seront apportées jeudi à l’issue d’un vote au parlement et d’une conférence de presse tenue par le Premier ministre Jean Castex dans l’après-midi.

