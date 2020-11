Share on Facebook

Manifesta 13, la Biennale européenne nomade de la création contemporaine, a fermé un mois plus tôt que prévu, ce jeudi 29 octobre 2020 à 18 heures, vaincue par le virus qui l’avait déjà obligé à décaler son ouverture à fin août.



La décision a été actée « avec une grande tristesse » par Hedwig Fijen, la présidente et fondatrice de Manifesta, avec l’approbation de la maire de Marseille, Michèle Rubirola, du ministère de la culture, de la préfecture des Bouches-du-Rhône, du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Hedwig Fijen, la directrice et fondatrice de Manifesta (Crédit : archives Gomet’/JYD)

Les expositions en format numérique

Tout n’est pas terminé, puisque les organisateurs de la biennale proposent aux visiteurs une offre digitale dont les modalités sont annoncés dans les prochains jours. Alors que les deux programmes Traits d’Union, et Tiers programme sont contraints de fermer définitivement, Les parallèles du Sud, dans les villes alentours de Marseille comme Arles, Avignon ou Aix-en-Provence, rouvriront après le confinement.

La Fondation Vasarely suit le mouvement

Consécutivement à l’annonce du confinement, l’ensemble des structures culturelles ont annoncé leur fermeture. Les musées, salles de spectacles, cinémas sont concernés. La Fondation Vasarely, basée à Aix-en-Provence qui affichait depuis mi-septembre, sa nouvelle exposition « SUD-EST, le constructivisme en héritage : Europe de l’Est et Amérique du Sud » a donc également baisser le rideau, espérant rouvrir en décembre. Son exposition actuelle, qui comprend une sélection d’oeuvres du Centre Pompidou, est programmée jusqu’au 31 janvier 2021. On croise les doigts…

