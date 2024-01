L’ambiance olympique des JO de Paris 2024 (26 juillet – 11 août) s’empare peu à peu du territoire. La Banque Populaire Méditerranée, banque de la voile et de la mer s’il en est, a révélé la semaine dernière les noms des porteurs de la flamme olympique qu’elle a nommés sur son territoire (Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse).

Ainsi, entre le 8 mai et le 19 juin 2024, des personnalités comme Alexandre Mazzia (chef triplement étoilé, basé à Marseille), Patricia Ricard (présidente de l’Institut Océanographique Paul Ricard basé aux Embiez dans le Var), le professeur Pierre Marty (médecin biologiste de renom à Nice) comptent parmi les personnalités qui porteront haut cette flamme olympique.

En tant que parrain officiel des relais de la flamme des JO de Paris 2024, Banque Populaire Méditerranée a choisi des acteurs de la dynamique de la région parmi ses sociétaires, ses clients, ses collaborateurs et le grand public. « Ils illustrent la volonté de Banque Populaire Méditerranée d’accompagner celles et ceux qui, animés par l’esprit d’entreprendre, s’engagent avec détermination, audace et passion » observe Banque Populaire Méditerranée.



La flamme olympique fera son arrivée à Marseille dans le Vieux-Port, le 8 mai 2024. Ce sera une journée exceptionnelle qui marquera le début du parcours sur le territoire de BPMed à Marseille (le 9 mai), à Toulon (le 10 mai), à Arles (le 12 mai), à Bastia (le 14 mai), à Nice (le 18 juin) et à Avignon (le 19 juin).

Lauriane Nolot, capitaine emblématique des athlètes du Team Voile de la Banque Populaire Méditerranée

Au total, ce sont 28 porteurs qui ont été sélectionnés par BP Med ainsi qu’un groupe de 24 personnes, dont plusieurs athlètes du Team Voile de la banque sélectionnables pour les Jeux Olympiques, qui composeront ensemble un relai collectif. Parmi ces sportifs qui courront à Marseille le 9 mai, Lauriane Nolot, championne du monde de Kitefoil, distinguée il y a quelques semaines « Marin de l’année 2023 » portera la flamme olympique en tête du collectif.

Le Team Voile Banque Populaire Méditerranée a été créé en 2019 (Crédit capture d’écran www.banquepopulaire.fr/mediterranee/)

« Par le choix des porteurs individuels sélectionnés, Banque Populaire Méditerranée a tenu à illustrer la diversité et la vitalité de son territoire. Elle a également eu à cœur de partager cette opportunité avec tous ceux qui, par leur énergie, permettent à cette région de grandir, qu’ils soient des personnes à forte notoriété ou des personnes ordinaires mais qui, dans leur quotidien, réalisent tant de choses extraordinaires » souligne la banque coopérative dirigée par Sabine Calba.

