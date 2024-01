Ambition Capital, l’association des investisseurs en capital de la région, réunissait la semaine dernière, mercredi17janvier, ses membres dans les locaux marseillais de Free Pro, dont le nouveau siège social au coeur de Smartseille a été inauguré en 2023. Accueillis par leur hôte, Denis Planat, CEO de Free Pro, la filiale dédiée aux entreprises du groupe Iliad, et par leur président Alexandre Flageul, président d’Ambition Capital depuis 2023, en présence d’Isabelle Campagnola Savon, conseillère régionale en charge de l’économie, les acteurs du capital investissement de Provence Alpes Côte d’Azur se sont réunis dans le cadre d’une soirée de voeux conviviale et ont fait le point sur l’année 2023 écoulée et les perspectives pour 2024.

Le siège de Free Pro, Smartseille, Marseille 15ème, inauguré en 2023 et où Ambition Capital se réunissait pour ses voeux 2024 (crédit Free Pro)

Alexandre Flageul a rappelé qu’Ambition Capital avait été fondée il y a plus de trois ans en septembre 2020, à l’initiative de Franck Paoli (Connect Capital), sous forme d’association loi 1901, et que sa vingtaine de membres avaient investi cette année 150 millions d’euros, répartis en 15 opérations, au capital d’entreprises de la région Sud, dont le chiffre d’affaires cumulé représentait 2,5 milliards d’euros, faisant ainsi d’Ambition Capital un acteur collectif actif dans l’économie régionale. Acteur financier mais aussi formateur, avec la mission de démocratiser le capital investissement auprès des entrepreneurs régionaux, du monde académique et des écoles, comme par exemple Kedge, et avec des ateliers de formation sur les thèmes émergents tels l’Intelligence Artificielle ou la cybersécurité.

Denis Planat CEO Free Pro (au pupître) et Alexandre Flageul, Président Ambition Capital (micro en main) entouré de membres de son conseil, crédit Gomet

En dressant le parallèle entre le sport et l’entrepreneuriat, il a souhaité à l’éco-système une année 2024 exceptionnelle, en particulier grâce à l’événement unique que représentent les Jeux Olympiques et ce qu’ils devraient apporter à notre région. Pourtant, le capital investissement n’est pas exactement en forme olympique en France actuellement. Dans le bilan de l’activité du capital-investissement français au 1er semestre 2023 présenté en octobre avec le cabinet Grant Thornton, France Invest (association d’investisseurs représentative du marché national) indiquait, par la voix de son président Bertrand Rambaud, que «malgré des indicateurs en retrait, l’activité de [notre] industrie, pour ce premier semestre, est restée soutenue dans un contexte macroéconomique plus complexe. Après deux années de rattrapage et de dynamique historiquement intenses, les indicateurs d’activité retrouvent des niveaux d’avant Covid. Les souscriptions, en baisse par rapport à la période récente, sont plus longues à se concrétiser mais se poursuivent, dans un environnement international de liquidité plus contraint. »

Etaient en revanche soulignés le dynamisme en régions et sur le segment des mid-caps, soit précisément le positionnement des acteurs d’Ambition Capital, et certains secteurs porteurs, comme la transition environnementale. Ce thème d’investissement est justement celui étudié lors des Rencontres de la Finance verte et solidaire organisées par Gomet’ en novembre 2023 à Marseille, auxquels participaient plusieurs investisseurs d’Ambition Capital, événement salué par Alexandre Flageul à l’occasion de ses voeux.

Alexandre Flageul, Ambition Capital et Sofipaca, aux Rencontres de la finance verte et solidaire, à côté de Raïssa Brian, Smalt, 24 novembre 2023, crédit Gomet

En effet, le président d’Ambition Capital a précisé que dans notre région, les difficultés nationales de liquidité et raccourcissement du flux d’affaires (dealflow) ne se constataient pas vraiment et que le potentiel d’accompagnement était élevé sur le terrain de jeu régional. Et en plus des ressources longues apportées en fonds propres, les investisseurs d’Ambition Capital offrent également une expertise sur la projection en mouvement des entreprises dans lesquelles ils investissent, en particulier sur la transformation environnementale et sociétale, la décarbonation et le partage de la valeur.

Ambition Capital : Autour d’Alexandre Flageul, le bureau et le conseil d’administration se composent de Marguerite Phan Pappalardo (Smalt Capital), vice-présidente et en charge notamment de l’ESG (Environnement, Société, Gouvernance), des Niçois Laetita Schram Estrosi (MCapital) et Romain Parrinello (Caisse d’Epargne Côte d’Azur), de Rémy Garello (Connect Pro), Pierre Joubert (Région Sud Investissement) et Jean-Michel Sibue (A Plus Finance).