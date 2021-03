Quatrième et dernier volet de l’interview que Patricia Ricard, présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard a accordé à Gomet’

Alors que la Méditerranée est le berceau de nos civilisations, elle peut aussi en être l’avenir, pour peu que les rives sud et nord se rejoignent. Patricia Ricard parle alors d’une vision Sud Nord, puisque les problématiques se posent plus au sud qu’au nord de la région : « Les problématiques d’adaptation au changement climatique, adaptation et atténuation, comment on évite de l’accélérer ? (…) les pays de la rive sud vivent le stress hydrique, vivent la chaleur, vivent les concentrations urbaines avec beaucoup plus de grâce que nous qui sommes en fait un peu en force. »

La concentration urbaine – 80% de la population méditerranéenne vit dans les grandes villes littorales – la nécessaire réorganisation des écosystèmes humains au sein de villes à taille humaine, l’inclusion, l’alimentation, le stress hydrique… Autant de sujet brûlants d’actualité pour lesquels l’espace méditerranéen peut – et doit, selon notre intervenante, être un terrain d’innovation et de compréhension des enjeux.

