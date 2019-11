Les diasporas marseillaises au cœur de réseaux d’affaires entre la cité phocéenne et le continent africain : c’est le pari du projet Diafrikinvest, dont la coordination est assurée par Anima Network à Marseille. Dans ce cadre, une délégation de 25 entrepreneurs tunisiens, marocains et sénégalais s’est rendue à Dakar du 22 au 25 octobre. Au programme : une journée en compagnie d‘investisseurs de la diaspora dans le cadre de l’Investment Academy du projet DiafrikInvest, et la participation au Forum de l’Innovation, de l’Entrepreneuriat et du Leadership de Dakar (FIELD), organisé par le CJD Sénégal.

Plénière de clôture du #Field ! Nous remercions tous les participants qui nous ont accompagné pendant ces 3 jours d’activités à #Dakar ! Merci à tous les entrepreneurs DiafrikInvest et à toute l’équipe du @CJD_Senegal pour cette belle organisation ! #diaspora @Anima_Network pic.twitter.com/F3hxSk9az0 — DiafrikInvest (@DiafrikInvest) October 24, 2019

Mise en relation des diasporas avec leur pays d’origine

Ce déplacement a été l’occasion pour le CJD Sénégal, Anima Network et près de 40 structures sénégalaises partenaires (Union européenne, Dgase, Adepme, Apix, entre autres) de lancer la plateforme digitale entreprendreausenegal.org pour faciliter l’accueil des entrepreneurs et des investissements de la diaspora au Sénégal. L’objectif est de faciliter l’accès au financement des jeunes entreprises sénégalaises, qui souffrent traditionnellement de difficultés à accéder au crédit bancaire et à des fonds privés, notamment via l’apport des diasporas.

Enfin, les participants à cette mission ont eu l’opportunité de participer à des « rencontres Afrique » organisées dans le cadre de la ville de Diamniadio, une cité sortie de terre à quelques kilomètres de Dakar, et qui a vocation à devenir le prochain centre économique et administratif de la capitale sénégalaise. Ils y ont rejoint une autre délégation, conduite par le club d’entreprises provençales Africalink. Ces ambassadeurs de notre territoire ont pu profiter de l’événement pour affiner leur networking, avec des participants tels que Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal, ou encore Aminata Mbengue, ministre sénégalaise de la Pêche et de l’économie maritime.