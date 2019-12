Share on Facebook

Share on Twitter

Totalement détruite pendant la Seconde guerre mondiale, la ville du Havre ne cesse de se réinventer. C’est d’ailleurs l’objet du concours « Réinventer Le Havre », dont on apprend mardi 10 décembre que l’agence marseillaise Corinne Vezzoni et associés est l’une des lauréats. Lancée par la Ville du Havre en partenariat avec le Grand Port Maritime du Havre, Alcéane, le Groupe Hospitalier du Havre et la CCI Seine Estuaire, cette compétition vise à impulser une nouvelle dynamique au centre-ville reconstruit après-guerre par l’architecte Auguste Perret.

Parmi les neuf lots compris dans « Réinventer Le Havre », le projet porté par l’agence Corinne Vezzoni et associés a été choisi pour l’aménagement du quartier de centre-ville Flaubert, qui a la particularité d’être traversé par une ligne de funiculaire. « Ce nouveau quartier de centre-ville prendra racines en puisant sa matière directement sur le site : un mode de construction doux, innovant et écologique où la ville se réinvente à partir d’elle-même » souligne le cabinet Vezzoni & Associés.

Des « problématiques partagées par les grandes métropoles »

Plus généralement, cette opération vise à « apporter une réponse aux problématiques partagées par les grandes métropoles : comment développer la relation ville-port, organiser les densités, se loger, prendre en compte les attentes des habitants, optimiser les transports, l’énergie et les ressources du site par le réemploi. » Autant de thèmes qui font résonance à Aix Marseille…

A l’occasion du SIMI qui se déroule actuellement à Paris, Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre, les élus de Havre Seine Métropole, Olivier Wigniolle, président d’Icade et Corinne Vezzoni, présenteront le projet proposé ce jeudi 12 décembre à 14h30, au Palais des Congrès.