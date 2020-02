Une fois n’est pas coutume, le Nord est descendu dans le Sud. Jeudi 20 février, la ministre du Travail Muriel Pénicaud et le ministre du Logement Julien Denormandie étaient à Marseille. Ils en ont profité pour prendre part à un débat citoyen organisé sur le thème de l’inclusion sociale, au Studio 37, à la Friche de la Belle-de-Mai, par le candidat officiel de LREM, Yvon Berland.



A cette occasion, le ministre du Logement a annoncé une mesure phare dans le cadre de cette lutte pour l’inclusion sociale : le financement à hauteur de cent millions d’euros des cités éducatives, qui visent à réunir l’ensemble des acteurs de l’éducation scolaire et périscolaire dans les quartiers populaires et prioritaires, pour encadrer les jeunes jusqu’à 25 ans.

« Aujourd’hui, à Marseille, il y a un problème de repli, d’opposition les uns aux autres ». Pour contrer ce problème le ministre a annoncé avec Jean-Michel Blanquer dans la journée la création de cités éducatives dans trois quartiers prioritaires de Marseille : une dans les quartiers nord, une dans le centre-ville, et une autre à Malpassé-Corot. Un projet d’envergure pour lequel cent millions d’euros seront débloqués sur toute la France : « L’Etat veut investir beaucoup sur ce projet, il versera ce montant sur trois ans, pour signifier sa volonté d’organiser un continuum éducatif ». Le ministre a cité Paul Valéry pour défendre le projet : « L’éducation ne s’arrête pas aux murs de l’école ». Pour ce qui est de la somme allouée au département, la Préfecture avait annoncé auparavant dans un communiqué le même jour qu’elle s’élèverait à 3,6 millions d’euros pour les trois cités marseillaises, et 810 000 euros pour celle de Port-de-Bouc, sur trois ans.

Le député Saïd Ahamada, candidat tête de liste d’Yvon Berland dans les 15e et 16e dit vouloir « créer ici la plus grande école inclusive d’Europe ». Actuellement, on dénombre en tout 80 cités éducatives labellisées en France, dont la liste a été dévoilée en septembre 2019, en comptant les nouvelles venues marseillaises.

Cités éducatives : le « oui mais » de Jean-Claude Gaudin



Dans la même soirée, le maire sortant de Marseille Jean-Claude Gaudin a réagi dans un communiqué à cette décision de l’Etat de créer dans sa ville ces trois cités éducatives : « Je me félicite de la décision du gouvernement de financer 3 cités éducatives à Marseille, parmi les 80 qui seront créées en France, à hauteur globale de 100 millions d’euros. » Il a tout de même nuancé : J’espère que cet engagement ne sera pas semblable à celui de Monsieur Jean-Marc Ayrault en 2014 concernant l’aide que l’État devait apporter à la Ville. »



En effet, 2014, l’ancien Premier ministre avait promis un plan d’aide de trois milliards d’euros pour la sécurité, l’éducation et les transports, entre autres. A l’époque, Jean-Claude Gaudin, alors candidat à sa réélection, avait dénoncé « une surenchère électoraliste contraire à l’esprit républicain », puisque l’Etat soutenait alors le candidat socialiste Patrick Mennucci.

Muriel Pénicaud souhaite la création d’un club d’entreprises inclusives

Pour prolonger le combat pour l’inclusion, au-delà de l’école, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, présente aux côtés de Julien Denormandie (lire par ailleurs), a mentionné durant le débat citoyen quelques mesures pour plus d’inclusion sociale dans le cadre professionnel. Plus tôt dans la journée, Muriel Pénicaud avait signé le 2000e emploi franc, un dispositif qui permet à un employeur de bénéficier d’une aide lorsqu’il embauche un habitant résidant dans un quartier prioritaire. « Mais encore faut-il que les entreprises jouent le jeu d’engager ces jeunes », a reconnu celle qu’Yvon Berland a présenté comme « la Ministre de la baisse du chômage ». Comment faire pour rendre le monde de l’entreprise plus accessible aux jeunes de quartiers prioritaires ? C’est le point sur lequel a été interpellée la Ministre du Travail lors de ce débat citoyen. « Il faudrait un club d’entreprises inclusives qui se mobilisent pour donner cette chance de stage et d’apprentissage à ceux qui n’en ont pas parce qu’ils n’ont pas de réseau » a-t-elle souhaité.