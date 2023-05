Share on Facebook

A quelques mètres du futur « cœur » de l’aéroport Marseille Provence, qui doit être opérationnel avant les Jeux Olympiques 2024, des balises orange et un bras articulé laisseront place à trois étages d’ombrières photovoltaïques sur le parking P3, d’ici 2025. Cette production électrique doit servir à l’autoconsommation des salariés de l’aéroport, qui représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Elle a aussi vocation à être réinjectée dans le réseau électrique public. En parallèle, l’aéroport entame une stratégie plus globale de valorisation de son foncier.

Quand on arrive sur les lieux par le bus, l’armée de voitures à perte de vue est frappante. Les parkings géants abritent, certes, les véhicules des 4 500 personnes qui travaillent au quotidien sur la plateforme, dont 346 salariés au siège, mais aussi ceux des voyageurs, 9,3 millions par an selon les chiffres de 2022.

Afin de capitaliser sur ces surfaces, le Sénat a adopté le 4 novembre 2022 l’article 11 du projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables. Ce texte demande aux entreprises disposant de parking de plus de 80 places de couvrir 50% de leur surface en panneaux photovoltaïques. L’aéroport de Marignane s’y attèle donc. « Nous allons devoir produire l’équivalent de 15 hectares en photovoltaïque sur nos parkings et toitures », précise Romain Wino, le directeur RSE de la société Aéroport Marseille Provence (AMP), gestionnaire de l’aéroport. Sur le P3 puis sur le P4, huit hectares d’ombrières photovoltaïques vont ainsi être installés entre 2026 et 2028.

Travaux en cours sur le P3 de l’aéroport AMP (Crédit : MG/Gomet’)

35 hectares de photovoltaïque ou d’éolien sur l’étang de Bolmon

A cette surface, s’ajoute un projet de valorisation de 35 hectares sur l’étang de Bolmon, situé à gauche des pistes. Sur cette parcelle, la production sera, elle, exclusivement dédiée à alimenter le circuit électrique public, contrairement au P3 et P4 qui serviront à assumer l’autoconsommation des personnels.

L’aéroport est toujours en réflexion avant de statuer pour lancer son appel d’offres d’ici la fin 2024 : ce sera soit du photovoltaïque « car c’est plus facile à faire », soit de l’éolien « on ne se l’interdit pas », détaille Romain Wino, en alertant sur le caractère innovant du projet. « L’étang de Bolmon est constitué d’une eau saumâtre, ce qui demande d’autres défis technologiques que de l’eau salée. »

Vue de haut sur Google Earth de l’étanf de Bolmon (Crédit : MG/Gomet’)

Le directeur RSE de l’aéroport anticipe, à terme, le report modal permis par le développement des transports en commun, tel que le futur téléphérique en 2027. Les parkings seraient de fait moins utilisés, ce qui rognerait les recettes de l’aéroport. « Cette baisse doit nous inciter à repenser notre business model. C’est pour cette raison que l’on mène des projets de valorisation foncière et la production d’énergie renouvelable est un bon moyen d’adresser un besoin tout en diversifiant notre activité », convient l’expert.

L’entreprise mène, en parallèle, un projet de valorisation foncière de sept hectares sur le P7 (parking rose) pour y développer des activités tertiaires. Une première étape qui annonce le début d’une stratégie plus globale de commercialisation d’une partie d’un immense terrain de jeu de 646 hectares.

