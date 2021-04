Share on Facebook

Le département Sensibilisation et engagement des jeunes de l’unité locale d’Aix et Pays d’Aix de la Croix-Rouge Française organise une collecte de produits d’hygiène pour bébé pour le service layette, ainsi qu’une collecte de produits d’hygiène et alimentaires au profit d’étudiants en situation de précarité dans le cadre du Red Touch Day.

Cette année, la thématique de Red Touch Day est la précarité étudiante. C’est une journée d’action qui permet de mettre en avant Red Touch’, une initiative de la Croix-Rouge française. Le Red Touch Day existe pour révéler l’esprit d’initiative que possède chacun des bénévoles mais aussi de solliciter le potentiel d’initiative qui existe au sein de la population.

La collecte pour le service layette se déroule les vendredis 16 et samedi 17 avril 2021 au Monop’ rue Charbrier de 10h à 14h et au Monoprix du Cours Mirabeau de 10h à 18h. Quant à la collecte au profit des étudiants en situation de précarité, la collecte aura lieu le samedi 17 avril 2021 au Carrefour du centre commercial la Pioline de 8h30 à 18h.