Un week-end au grand air ! Pour ce troisième confinement, la ville de Marseille a décidé de laisser ses parcs et jardins ouverts pour permettre aux habitants de s’aérer. Gomet’ vous propose ce week-end des balades en pleine nature et des activités en extérieur en Provence.

La faune et la flore qui nous entoure : les balades proposées par Natural Solutions

Observer la nature de nous avec Ecobalade : une application qui propose des sentiers d’interprétation numérique, développée par Natural Solutions, agence numérique au service de la biodiversité basée à Marseille. Cette application propose des sentiers de balade dans toute la France avec des indications sur la faune et la flore autour.

L’occasion de découvrir l’orpin du littoral, le puffin cendré ou écouter le doux chant du roitelet triple bandeau…

Comment ça marche ? Vous pouvez repérer une balade sur le site internet ou télécharger directement l’application, vous rendre sur place puis suivre les directions indiquées par l’application.

Aux îles du Frioul

L’archipel du Frioul, sous la protection du Parc National des Calanques est composé de 4 îles. Utilisé pour la défense de la ville à l’époque, il abrite encore quelques vestiges. Trois balades sont proposées par Ecobalade sur cet archipel, suivant votre niveau.



> Les balades proposées aux Frioul

Un des sentiers du Frioul. Crédit : Pierre Delaunay.

Au belvédère de Sugiton

Prendre de la hauteur… avec une vue imprenable sur les calanques avec cette balade au belvédère de Sugiton. Une balade à travers les forêts de pins, qui ouvre sur des chemins découverts offrant des panoramas sur l’Aiguille de Sugiton, le massif du Puget ou encore la calanque de Morgiou.



> La balade au belvédère de Sugiton

Belvédère du Sugiton. Crédit : Site Écobalade.

Autour d’Aix-en-Provence

L’Arc est un petit fleuve qui prend sa source dans le Var et se jette dans l’étang de Berre. Trois ponts l’enjambent et il traverse des champs, des forêts et des gorges. La balade suit l’Arc, entre bord de cours d’eau et garrigue, vous pourrez y observer des arbres caractéristiques, des oiseaux et des papillons.



> La balade Autour de l’Arc

Le Pont des Trois Sautets par Paul Cézanne.

Retrouvez ici toutes les balades proposées par Ecobalade.

Une vue sur Marseille au jardin de Corbières

Sur la route du Rove, vous pourrez accéder au jardin de Corbières. Tout près de l’Estaque, ce parc est ravissant par les nombreuses espèces qu’il abrite (des pins pignons, figuiers, tamaris, agaves, etc) et les éléments du patrimoine qui font écho à l’histoire de l’Estaque.

Crédit : Ville de Marseille.

Initiation à l’apiculture au Talus

Enfin, toujours sous le signe de la faune et de la flore. Le jardin Le Talus vous invite ce week-end découvrir l’apiculture avec l’association Bzzz.

Un atelier de 10h à 15h, dimanche 18 avril pour 40€ par personne.

Pour s’inscrire.



> Plus d’informations sur l’événement et Le Talus