Chargé par le gouvernement de déployer la plateforme 1jeune1solution, l’opérateur Wizbii assure dans un communiqué du lundi 12 avril qu’environ 14 000 offres d’emploi, stages et alternances sont actuellement à pourvoir en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis novembre 2020, date de lancement de l’outil en ligne, près d’un million et demi de jeunes se sont déjà connectés à la plateforme initiée par le gouvernement, dont 60 000 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le site 1jeune1solution s’adresse aux jeunes de 16 à 30 ans, quel que soit leur niveau de diplôme ou de qualification. La plateforme leur propose des solutions d’emploi, de formation et d’accompagnement dans le but de favoriser leur accession à la vie professionnelle en cette période de crise sanitaire. Elle est également ouverte aux employeurs : ils peuvent y déposer des offres d’emploi et consulter les mesures leur permettant de recruter plus facilement.

• 14 000 postes en Provence-Alpes-Côte d’Azur (près de 13 000 offres d’emploi, plus de 500 stages et environ 150 alternances)



• 60% des offres d’emploi concernent des CDI



• Les secteurs qui recrutent le plus : commerce, santé, services à la personne, BTP, transport, logistique et maintenance

La plateforme 1jeune1solution propose également des événements pour accompagner les jeunes dans leur avenir professionnel : ateliers de découverte de métiers, formations, portes ouvertes etc. Plus de 200 événements sont actuellement recensés en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour avril et mai.

