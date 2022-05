Le week-end du 21 et 22 mai 2022, aura lieu La Fête de la nature à Aix-en-Provence, organisée par le Museum d’Histoire Naturelle chaque année pour découvrir la biodiversité de la ville.

À travers un atlas de la biodiversité communale consistant à faire des inventaires sur la commune, une nouvelle formule a été inaugurée cette année avec des balades urbaines dans le parc Saint-Mitre et le parc Christine Bernard. Insectes, fleurs, plantes, lichens, araignées : toute la faune et la flore de ces espaces sera montrée et expliquée au public par les services du Museum et des associations locales.

Une balade numérique sur le parcours du Parc naturel urbain est aussi prévue, du parc Jourdan au Bois de la Cortésine, en passant par le parc de Cuques et la promenade de la Torse. Une manière de découvrir le patrimoine naturel et bâti de ces espaces à travers des jeux, questions et énigmes. Le parcours sera aussi réalisable en autonomie, sur l’application Explorama.

Programme du week-end

Parc Saint-Mitre :

Découverte du parc Saint Mitre dans tous les sens, par CPIE du Pays d’Aix

Samedi et Dimanche à 10h30, 14h et 16h30

Durée : 1h30

Apprendre à reconnaître les petites bêtes, par Le Loubatas

Samedi à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h

Durée : 1h à partir de 6 ans

Identification des fleurs spontanées, par Groupe local LPO Pays d’Aix

Samedi à 14h30 à 16h30

À partir de 12 ans

Lichens’Go ! À la découverte des lichens du parc Saint-Mitre, par Semeurs de biodiversité

Samedi et Dimanche à 11h, 14h et 16h

Durée : 1h

À partir de 12 ans

Parc Christine Bernard

Découverte des Végétaux du Parc Christine BERNARD, par les Amis du Muséum d’Histoire Naturelle

Samedi et Dimanche de 10h à 11h30

Occupation ancienne et évolution des paysages dans la plaine de l’Arc à Aix-en-Provence, par la Direction Archéologie et Muséum de la ville d’Aix-en-Provence

Samedi et Dimanche à 10h30, 13h30 et 16h

Durée : 1h30 à 2h

À partir de 12 ans

L’inventivité des plantes, par Expertise Écologique, Éducation à l’Environnement

Samedi et Dimanche à 11h et 15h

Durée : 2h

Observons les araignées du Parc, par Fils et Soies

Dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h

Durée : 50 min

Découverte de la biodiversité du Parc Christine Bernard, par groupe local LPO pays d’Aix

Samedi de 10h à 12h

À partir de 12 ans

Observation et découverte des papillons de jour, par le Muséum d’Histoire Naturelle

Samedi et Dimanche à 14h et 16h

Durée : 1h

À partir de 6 ans

Découverte des chauves-souris et papillons nocturnes, par le Muséum d’Histoire Naturelle

Samedi de 20h30 à 23h

Informations pratiques :



Parc Saint-Mitre : 403 Avenue Jean Monnet, 13090 Aix-en-Provence

Parc Christine Bernard : Avenue de l’Arc de Meyran, 13100 Aix-en-Provence Renseignements et réservations au 04 88 71 81 81