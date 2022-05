Faites place à la lecture ! Du 8 mai au 30 juin, les associations Libraires du Sud, Éditeurs du Sud, Jedi Sud et l’Agence régionale du livre vous proposent On lirait le sud. Pendant cette période, les 47 libraires participants font découvrir leur sélection parmi les nombreuses maisons d’édition de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Art, récits de voyage, photographie, roman ou bande-dessinée : profitez d’une sélection unique d’ouvrages.

Grâce au soutien financier de la Région Sud, cette opération souhaite s’inscrire comme un temps fort et incontournable dès 2022. Tandis que la première édition 2021 a été bien accueillie par le public des librairies du réseau, le projet s’enrichit de rencontres, d’ateliers et de dédicaces pour créer une dynamique de valorisation en impliquant d’autres partenaires, comme les médiathèques du territoire.

Une journée professionnelle était organisée lundi 16 mai à l’auditorium de la manufacture d’Aix-en-Provence, en présence de la maire Sophie Joissains et vive-présidente de la Région, en charge de la culture. Les libraires et éditeurs ont pu se rencontrer et échanger pour comprendre qui est chacun dans sa profession au niveau local avec la conviction de mieux travailler ensemble.

Rencontre entre éditeurs, libraires et lecteurs lors de la journée professionnelle du 16 mai (Crédit : MS/Gomet’)

Développer un “partenariat étroit” pour favoriser l’accès au livre

Alors qu’elle souhaite développer l’accès à la culture et favoriser une plus grande cohésion entre les acteurs culturels, la Région Sud a mis en place un programme de développement du livre et de la lecture. C’est un budget de 5,3 millions d’euros qu’elle consacre à ce secteur en 2018. Selon Sophie Joissains, « la Région porte l’accent sur les festivals littéraires avec la volonté d’un partenariat étroit entre les libraires et les éditeurs et parce que le livre est crucial dans la politique culturelle ».

Stands des éditions locales L’Art-Dit et Chemin des Crêtes

(Crédit : MS/Gomet’)

Les dernières données publiées par l’Agence régionale du livre en 2019, révèlent que les 142 éditeurs de la région auraient publié près de 1650 titres en 2018, soit un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros. Une production moindre que les années précédentes mais qui témoigne d’un mouvement initié par les petites structures éditoriales consistant à publier moins pour permettre un meilleur travail de chacun des libraires et donc favoriser l’accès à la lecture.

En revanche, les grandes structures continuent d’occuper le terrain et de produire des nouveautés. Pour les 170 librairies indépendants de la région, cette évolution de la composition du panel et la disparition de librairies importantes sont à l’origine d’une baisse de 12 millions d’euros du chiffre d’affaire entre 2016 et 2018. C’est pourquoi, « l’objectif est de faire en sorte que le réseau soit le plus fort et personnalisé possible » explique la maire d’Aix-en-Provence en saluant cette initiative.

Liens utiles :



> Pour en savoir plus sur l’opération

> Pour retrouver les 47 libraires et 24 éditeurs participants

> Pour en savoir plus sur les actions de la Région Sud